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YouTube, Android ve iPhone uygulamalarını güncelledi: İşte 4 yenilik

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: 9to5Google
10 Aralık 2024 15:22 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:22
YouTube, Android ve iPhone uygulamalarını güncelledi: İşte 4 yenilik

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından YouTube, Android ve iPhone uygulamalarını son haftalarda iyice bir cilalama operasyonundan geçirdi. Bu kapsamda YouTube mobil kullanıcıları için 4 yeni özellik geldi. İşte mutlaka bilmeniz gerekenler!

YouTube​, iPhone​ ve Android​ uygulamaları için yeni bir güncelleme​ yayınladı. Söz konusu güncellemeyle birlikte uygulamanın alt çubuğu artık buzlu cam efektiyle yarı saydam bir görünüm kazandı. 9to5Google sitesinin haberinde, bu yeni tasarımın, kullanıcılara daha sürükleyici bir gezinme deneyimi sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

ALT ÇUBUK ARTIK YARI SAYDAM

Yeni güncelleme ile alt çubuk, arka planda yer alan küçük resimleri hafifçe gösteren bir "frosted glass" (buzlu cam) efektiyle yenilendi. Bu efekt ise özellikle YouTube'un karanlık teması etkinleştirildiğinde daha belirgin hale geliyor. Ancak iPhone kullanıcıları, cihazlarının daha uzun hareket alanı nedeniyle bu tasarım değişikliğini Android kullanıcılarına göre daha fazla fark ediyor.

Bununla birlikte Android kullanıcıları da, 3 düğmeli navigasyon özelliğini kullanmadıkları sürece, bu değişiklikten daha efektif bir şekilde faydalanabiliyorlar.

YouTube, Android ve iPhone uygulamalarını güncelledi: İşte 4 yenilik - 1. Resim

MASAÜSTÜNE DE YENİ TASARIM

Yalnızca mobil uygulama değil, masaüstü web sürümü de güncellemelerden nasibini aldı. Masaüstünde, üst çubuk buzlu bir efekti andıran bulanık bir görünümle yenilendi. Tabii yeni tasarımların yalnızca alt çubukla sınırlı olmadığını belirtmeden geçmeyelim. YouTube, mobil uygulamasında şu özellikleri de güncelledi:

  • Miniplayer artık daha modern ve işlevsel bir tasarıma sahip
  • Ayarlar sekmesi yeniden düzenlenerek daha kullanıcı dostu bir hale getirildi.
  • Kullanıcılar, artık videoların oynatma hızını daha kolay ve esnek bir şekilde ayarlayabiliyor.

YouTube, Android ve iPhone uygulamalarını güncelledi: İşte 4 yenilik - 2. Resim

9to5Google'a göre yarı saydam alt çubuk, sunucu taraflı bir güncelleme olarak bugünden itibaren kullanıma sunuluyor. Android kullanıcıları 19.47, iOS kullanıcıları ise 19.49 sürümüne sahip olduklarında bu tasarımı görebilecekler. Uygulamanızı Google Play veya App Store'dan güncelleyebilirsiniz.

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Kaynak: 9to5Google
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