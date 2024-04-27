YouTube, 'Bir bu eksikti' dedirtecek yeni gelişmeyi duyurdu

27 Nisan 2024 12:49 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:27

YouTube, reklam engelleyicilere savaş açıp bu programları kullananları da sitede reklamlara izin vermeye veya YouTube Premium'a abone olmaya zorlarken, bir yandan reklam sayısında ise artışa gitmeyi düşünüyor.

YouTube'un, videoların hem başlangıcında hem de içinde reklam gösterdiğini bilmeyen yoktur. Kullanıcılar bu reklamların, izleme deneyimini olumsuz etkileyecek kadar çok olmasından şikayet etse de şirket tepkileri kulak arkası etmekte kararlı gibi duruyor.

YOUTUBE VİDEO DURDURULDUĞUNDA REKLAM GÖSTERECEK

Google'ın Baş İşletme Sorumlusu Philipp Schindler, YouTube TV uygulamasında test ettikleri, videolar durdurulduğu zaman reklam gösterme özelliğinden olumlu geri dönüşler aldıklarını açıkladı.

Yalnızca belirli bir kullanıcı grubu üzerinde denenmekte olan bu özellik geçtiğimiz yıl başlatılmıştı. Schindler, video duraklatıldığında gösterilen reklamların, "güçlü marka yükselişi sonuçları" sağladığını ve "reklamverenlerden premium fiyatlandırma talep ettiklerini" söyledi.

Özellik her ne kadar YouTube TV uygulamasıyla sınırlı olsa da Google yöneticisinden gelen bu açıklama, şirketin önümüzdeki günlerde "duraklatma reklamlarını" daha yaygın bir şekilde kullanıma sunacağı ihtimalini güçlendiriyor.

Yani YouTube'u ücretsiz kullananlar yakında kelimenin tam anlamıyla "reklama boğulabilirler".

REKLAM İSTEMEYENLERİN TEK SEÇENEĞİ 'PREMIUM'

YouTube, reklamsız bir deneyim isteyenleri YouTube Premium'a yönlendiriyor. Bu hizmeti bireysel kullanıcılar 57,99 TL/ay karşılığında satın alabilirken, aile paketi için istenen tutar 115,99 TL/ay, öğrenciler için de 37,99 TL/ay seviyesinde duruyor.