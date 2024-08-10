YouTube eski CEO'su Susan Wojcicki hayatını kaybetti

10 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 11:28

YouTube, yanlış bilgiyle mücadele için yeni bir özellik test ediyor

YouTube, yanlış bilgiyle mücadele için yeni bir özellik test ediyor

YouTube eski İcra Kurulu Başkanı (CEO) Susan Wojcicki, yaklaşık iki yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Teknoloji dünyasının sevilen isimlerinden olan Wojcicki, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Wojcicki'nin eşi Dennis Troper, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "O sadece en iyi arkadaşım ve hayat ortağım değil, aynı zamanda parlak bir zeka, sevgi dolu bir anne ve pek çok kişi için değerli bir dosttu." diyerek acı haberi duyurdu.

GOOGLE CEO'SUNDAN TAZİYE MESAJI

Google CEO'su Sundar Pichai, X hesabından yaptığı açıklamada, Wojcicki'nin iki yıl kanserle mücadele ettikten sonra hayatını kaybetmesinin kendisini inanılmaz derecede üzdüğünü belirtti ve şöyle dedi:

"Kendisi Google tarihindeki herkes kadar önemli bir yere sahip ve onsuz bir dünyayı hayal etmek çok zor. O, dünya üzerinde muazzam bir etkisi olan inanılmaz bir insan, lider ve arkadaştı ve ben onu tanıdığı için daha iyi olan sayısız Google çalışanından biriyim. Onu çok özleyeceğiz. Düşüncelerimiz ailesiyle birlikte. Huzur içinde uyu Susan."

SUSAN WOJCİCKİ KİMDİR?

Susan Diane Wojcicki, 5 Temmuz 1968 tarihinde doğdu. Google'ın kuruluşunda yer aldı ve 1999 yılında şirketin ilk pazarlama müdürü oldu. Daha önce şirketin çevrim içi reklamcılık işini yöneten Wojcicki, Google'ın video hizmetinden sorumluydu.

2006'da YouTube'un Google tarafından satın alınmasını öneren Susan Wojcicki, 2014'ten beri YouTube CEO'su olarak görev yapıyordu. 16 Şubat 2023 tarihinde, çalışanlara aile, sağlık ve kişisel projelere odaklanacağını belirten bir e-posta göndererek görevinden istifa etti.

Wojcicki, resmi olarak Google'ın kurucuları arasında yer almasa da Google'ın kuruluşunda oldukça önemli bir yere sahip. Eylül 1998'de, ABD'li iş insanları Larry Page ve Sergey Brin'e arama motorunu kurmaları için Menlo Park'taki garajını ofis olarak kiralamıştı.

Google'da ilk viral pazarlama programlarının yanı sıra ilk Google Doodle üzerinde de çalışan Wojcicki, aynı zamanda "Google Görseller" ve "Google Kitaplar" gibi ürünlerin geliştirilmesinde de rol oynadı.

Google'da Reklamcılık ve Ticaret'in kıdemli başkan yardımcılığına getirilen ve AdWords, AdSense, DoubleClick, Google Analytics gibi reklamcılık ve analitik ürünlerini yöneten Wojcicki, Google'da en büyük iki satın alımına imza attı: 2006'da 1,65 milyar dolara YouTube anlaşması ile 2007'de 2 milyar dolara DoubleClick anlaşması.