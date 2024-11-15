YouTube içerik üreticilerine yeni para kazanma yöntemi: "Hediye atma" dönemi başlıyor

15 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:45

YouTube, dikey canlı yayınlar için yeni bir para kazanma yöntemi duyurdu. Tıpkı TikTok'ta olduğu gibi artık YouTube yayıncıları da yaptıkları canlı yayınlarda hediye toplayıp bunları nakde çevirebilecek.

YouTube​, içerik üreticilerinin gelirlerini artıracak yeni bir para kazanma modelini duyurdu. YouTube İş Ortağı Programı üyeleri, önümüzdeki haftalardan itibaren canlı yayınlarda izleyicilerinden "Jewels" (Mücevherler) ve "Rubies" (Yakutlar) alabilecek. Bu hediyeler nakit paraya çevrilebilir bir formatta sunulacak.

YENİ YOUTUBE PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ: HEDİYELER

Google'ın sahibi olduğu platform, kullanıcıların favori içerik oluşturucularını desteklemeleri için yeni bir yol sunuyor. YouTube İş Ortağı Programı'na kayıtlı ABD'li kullanıcılar için önümüzdeki haftalarda devreye alınacak olan özellik, hayranların takdirlerini tamamen yeni bir formatta göstermelerine olanak tanıyacak.

YouTube'dan gelen açıklamalara göre "Yakut" kategorisindeki her bir hediye 1 cent değerinde olacak. Bu da demek oluyor ki, 1 dolar kazanabilmek için 100 yakut toplamanız gerekecek. Ancak özellik sadece dikey canlı yayınlar için geçerli olup ilk etapta ABD'deki içerik üreticilerini kapsayacak.

KÜÇÜK KANALLAR İÇİN "HYPE" ÖZELLİĞİ GELDİ

Bu arada YouTube, yalnızca büyük içerik üreticileri değil küçük kanalların büyümesine de destek olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde "Hype" adı verilen yeni bir özellik devreye alındı. Bu, takipçi sayısı az bile olsa bir kanalı "hype"layarak yeni kitlelere ulaşmasını sağlıyor.