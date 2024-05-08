YouTube, 'İleri Atla' özelliğini kullanıma açtı: Para vermeyenlere yok

08 May 2024 13:44 - Güncelleme : 08 May 2024 13:44

YouTube, yapay zeka tarafından desteklenen "İleri Atla" (Jump Ahead) özelliğini kullanıma açtı. Kullanıcıların bir videonun en ilgi çeken kısmına kadar olanını atlamasını sağlayan bu sistem, sadece ABD'deki Android kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

"İleri Atla" butonu, bir videoda en sık atlanan bölümlerin otomatik olarak geçilmesini sağlıyor. Bunu da kullanıcıların izleme verileri ve makine öğrenimi verilerini kullanarak yapıyor. Birkaç aydır test aşamasında olan bu özellik nihayet beta aşamasından çıktı.

"İLERİ SAR" ÖZELLİĞİ YOUTUBE PREMIUM'DA VAR

Bu özellikten faydalanabilmek için, ABD'ye ait bir YouTube Premium hesabına sahip olmanız ve telefonunuzun da Android olması zorunlu tutuluyor, en azından şimdilik.

Her iki kriteri de karşılıyorsanız, YouTube uygulamasındaki "Yeni özellikleri deneyin" kısmına tıklamanız ve "İleri Atla (Jump Ahead)" seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra İngilizce videolarla sınırlı olmak kaydıyla özellik kullanılabilir hale geliyor.

Özelliği kullanmak için ise herhangi bir videoda ekranın sağ tarafına çift dokunmalısınız. Bunu yaptığınızda sağ alt köşede bir tuş çıkar, buna bastığınızda da "genellikle geçilen bölümün atlandığını" gösteren bir uyarı mesajıyla karşılaşırsınız.

PEKİ BU NE İŞE YARAYACAK?

YouTube'da zaten bir ilerletme özelliği var, bu yeni özelliğin farkı ise, herkesin atladığı alanları otomatik olarak size de atlatabilmesi. Bu sayede YouTube'un yapay zekası, "bu kısmı herkes atladıysa demek ki sizin de atlamak isteyebileceğinizi" düşünüp size zaman tasarrufu yapma şansı veriyor.

Tabii ki "ben atlamak istemiyorum" diyenlerin yapması gereken bir şey yok. Her zaman olduğu gibi videoyu izlemeye devam edebilir veya standart olarak 10 saniye ilerleten çift dokunma özelliğini kullanmaya devam edebilirsiniz.