YouTube, kullanıcılara erişim sorunu yaşattı! Dünya genelinde hesaplar yanlışlıkla yasaklandı

04 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:01

YouTube, platformunda yaşanan teknik bir hata nedeniyle dünya çapında birçok aboneyi banladı ve kanalları kapattı. Kullanıcılar, problemi belirtmek için sosyal medya platformlarına uğradı. Şirketten açıklama gecikmedi.

YouTube Shorts için yeni dönem: 15 Ekim'den itibaren her şey değişecek

YouTube Shorts için yeni dönem: 15 Ekim'den itibaren her şey değişecek

YouTube, platformunda yaşanan bir hatayla dünya çapındaki kullanıcılarını şaşkınlığa uğrattı. Yanlışlıkla olduğu düşünülen bir hata nedeniyle, çok sayıda hesabı ve kanalı yasakladı. Hem içerik üreticiler hem de ücretli aboneler bu durumdan etkilendi.

YOUTUBE HESAPLARINDA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

9to5Google sitesinin haberine göre birçok kullanıcı, kanal kaldırma ve hesap yasağı işlemleriyle ilgili olarak YouTube'dan e-postalar aldı. İlk etapta bu yasakların politika ihlali gerekçesiyle gerçekleştiği düşünülse de kısa sürede sorunun platformun kendi hatasından kaynaklandığı anlaşıldı.

YouTube TV, YouTube Premium ve YouTube Music gibi ücretli hizmetlere sahip olan vatandaşlar da bu sorundan etkilendi. Birçok kullanıcı, hesaplarına erişim sağlayamadığı için izleme ve dinleme listelerine ulaşamazken, aynı zamanda kayıtlı içeriklerinin kaybolduğunu rapor edenler oldu.

YOUTUBE, SORUNU KABUL ETTİ

YouTube, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, yaşanan bu teknik aksaklığın farkında olduğunu ve hesapları yeniden etkinleştirmek için çalıştığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında "Spam ve aldatıcı uygulamalar nedeniyle kanalların yanlışlıkla kaldırıldığına dair raporlar görüyoruz. Ekiplerimiz kanalları eski haline getirmek için aktif olarak çalışıyor. Eski haline getirilen ve oynatma listeleri eksik olan kanalların içerikleri yakında geri yüklenecek" ifadeleri yer aldı.