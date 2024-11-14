YouTube kullanıcıları, paralarıyla rezil oldu! Premium üyeleri reklam görmeye başladı

14 Kasım 2024 17:03 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:20

Son günlerde bazı YouTube Premium kullanıcıları, reklamsız deneyim vaadine rağmen video öncesi veya sırasında reklam gördüklerini bildirdi. YouTube, bu durumun bir hata olduğunu ve Premium abonelerinin reklam görmemesi gerektiğini belirtirken bir daha bu durumu yaşayan kullanıcıların ne yapması gerektiğini açıkladı.

YouTube​'da reklamları engellemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek bir şey olduğunu biliyorsunuzdur: YouTube Premium​ aboneliğine sahip olmak. Bu özellik, arka planda video oynatma ve videoları indirme özelliğini açmakla kalmıyor aynı zamanda YouTube'u tamamıyla reklamsız hale getiriyor.

YOUTUBE PREMİUM ABONELERİNE REKLAM ŞOKU

Peki ayda 13,99 dolar (Türkiye için 77,99 TL) ödemeyi kabul etmiş olmanıza rağmen reklam görmeye başlasanız tepkiniz ne olurdu? Son günlerde yurt dışındaki bazı kullanıcıların başına tam olarak bu geliyor. Hatta bir kullanıcı, YouTube'un Premium abonelerine bilinçli olarak reklam gösterdiğini iddia etti ancak neyse ki şirketten yüreklere su serpen açıklama geldi.

9to5Google'ın haberine göre, aboneler aralarında ön ve ara reklamların yanı sıra ana sayfa akışında yer alan reklamlarla karşılaşmaya başladı. YouTube ise bu durumun bir hata olduğunu savunurken Premium abonelerinin reklam görmemesi gerektiğini kabul etti.

Bilindiği üzere Google halihazırda Almanya'da bazı reklamların hâlâ gösterilmeye devam ettiği "Premium Lite" katmanını test ediyor ancak reklam gördüklerini söyleyen abonelerin tümünün bu plana dahil olup olmadığı henüz net değil.

YOUTUBE TEMSİLCİLERİ: PREMİUM'DA REKLAM OLMAYACAK

Bununla birlikte ise bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan bir YouTube destek e-postasında, YouTube temsilcisinin "bazı promosyon reklamların belirli iş birlikleri veya sınırlı süreli teklifler kapsamında görünebileceğini" belirttiği görülüyor. Destek ekibi, bunun kullanıcının konumuna, izleme geçmişine veya belirli bir pazarlama kampanyasına bağlı olabileceğini söylüyor.

YouTube temsilcileri 9to5Google'a, ek bilgi olmadan bu özel durumda tam olarak ne olduğunun belirsiz olduğunu söyledi. Ancak YouTube Premium abonelerine herhangi bir ön / ara reklam gösterilmemesi gerektiğini ve böyle bir şey olursa destekle iletişime geçmeleri gerektiğini doğruladı:

"YouTube Premium abonelerine zaman zaman güvenilir iş ortaklarımız aracılığıyla çeşitli ödüllere özel erişim sunuyoruz, bu ödülleri avantajlar sayfasında bulabilirsiniz. YouTube Premium abonelerine video öncesi veya ortasında reklam gösterilmemelidir ve böyle bir durumda destek ekibiyle iletişime geçmeleri gerekir."