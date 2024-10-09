YouTube kullanıcılarını çileden çıkaracak yenilik: 'Reklamı atla' tarih oluyor

09 Ekim 2024 11:55 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:00

YouTube, videolarında reklamlar için yaptığı değişiklikle geri sayım zamanlayıcısını kaldırarak "reklamı atla" düğmesini gizlemeye başladı. Artık kullanıcılar reklamları daha uzun süre izlemek zorunda kalacak.

YouTube​, reklam​ engelleyici uygulamalarla uzun bir süredir mücadele ediyor. Kullanıcılarına reklam göstermekte ısrarcı tavrını sürdüren platform, son zamanlarda reklam deneyiminde önemli bir değişikliğe imza attı. "Android Police" sitesinin haberine göre kullanıcılar, reklam segmentlerinde yer alan geri sayım zamanlayıcısının yavaş yavaş kaybolduğunu fark etmeye başladı.

YOUTUBE, VİDEOLARDAKİ REKLAMI ATLA BUTONUNA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRDI

YouTube kullanıcıları, reklamı atlamadan önce çıkan "Atla" düğmesinin, artık reklamı yeterince izledikten sonra gözükmeye başladığını ve bu süre boyunca herhangi bir zamanlayıcının görünmediğini belirtiyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmasa da bu değişikliğin daha geniş çapta yayılmaya başladığı gözlemleniyor.

YouTube, bugüne kadar izleyicilere, reklamların ilk birkaç saniyesini izledikten sonra "reklamları atlama" seçeneği sunuyordu. Bu düğme, geri sayım zamanlayıcısı ile desteklenerek kullanıcıların ne zaman "Atla" butonuna basabileceğini net bir şekilde gösteriyordu. Ancak son güncellemelerle birlikte bu zamanlayıcı kaldırıldı ve yerine reklam bitene kadar görünmeyen "Atla" butonu yerleştirildi.

Masaüstü kullanıcıları, bu değişikliği gri bir dikdörtgenin "Atla" butonunun üzerine yerleştirilmesiyle fark etti. 'YouTube Android' kullanıcıları ise gri dikdörtgenin olmadığı ancak geri sayım zamanlayıcısının yine de kaybolduğu bir deneyim yaşadı.

YOUTUBE, REKLAMLARA AĞIRLIK VERİYOR

YouTube, son yıllarda reklam gelirlerine büyük bir odaklanma göstermiş vaziyette. Google, platformun ücretsiz olmasını sürdürebilmek için kullanıcıları reklamlarla buluşturma yoluna gidiyor. Ancak son dönemde reklamların daha zor atlanabilir hale getirilmesi (hatta duraklatma sırasında bile reklam gösterme gibi yenilikler) birçok kullanıcı tarafından olumsuz karşılandı.

Google'ın kullanıcıları YouTube Premium​ hizmetini satın almaya zorlamak istediği de bir sır değil. Geçtiğimiz yıllarda şirket, Premium özelliklerini ücretsiz bir şekilde sunduğunu iddia eden YT Vanced gibi uygulamaları kapattırmıştı.