YouTube Music için mırıldanarak şarkı arama özelliği kullanıma sunuldu

16 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:44

YouTube Music'in arama çubuğundaki bir dalga formu simgesiyle erişilebilen mırıldanarak şarkı bulma özelliği, eşleşmeleri bulmak için 100 milyondan fazla resmi şarkıdan oluşan katalogdan yararlanıyor. Bu özellik iOS ve Android'deki YouTube Music aboneleri tarafından kullanılabilir.

MIRILDANARAK ŞARKI BULMA ÖZELLİĞİ YOUTUBE MUSIC KULLANICILARINA AÇILDI

YouTube Music sözcüsü, Music Business Worldwide'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, uygulamanın kullanıma sunulduğunu doğruladı ve "Bunu gelecekte daha da fazla YouTube Music kullanıcısına sunmayı umuyoruz" dedi.

Bu arada geçtiğimiz yıl, YouTube gibi Alphabet'e ait olan Google, metin komutlarından ve mırıldanmalardan yüksek kaliteli müzik üretebilen 'deneysel bir yapay zeka' aracı olan MusicLM'yi tanıtmıştı.

Yeni arama özelliğine ek olarak YouTube Music, ABD'deki Premium aboneleri için yapay zeka tarafından oluşturulan konuşma radyosunu deniyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların istedikleri müzik tercihlerini sözlü olarak açıklayarak özel radyo istasyonları oluşturmalarına olanak tanıyor.

Ayrıca ekim ayında YouTube Music, kullanıcıların yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş çalma listesi resmi oluşturmasına olanak tanıyan deneysel bir özellik başlattı.

Bir yıldan kısa bir süre önce kullanıma sunulan bir diğer yeni özellik ise kısa şarkı parçacıklarından oluşan kişiselleştirilmiş bir akış sunan Örnekler sekmesi. YouTube Music, kullanıcıların öneriler arasında gezinebileceğini, yeni müzikler keşfedebileceğini ve şarkıları veya müzik videolarını kitaplıklarına kaydedebileceğini söyledi.