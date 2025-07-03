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 | Ömer Faruk Dogan

YouTube para kazanma sistemini değiştiriyor: Artık bunu yapanlara kuruş yok

YouTube'un 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek yeni para kazanma politikası, özgünlük ilkesini merkeze alıyor. Bu doğrultuda şirket, seri üretim mantığıyla hazırlanan ve sürekli tekrar eden videoları artık desteklemeyecek. İşte tüm detaylar...

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YouTube para kazanma sistemini değiştiriyor: Artık bunu yapanlara kuruş yok
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 15:28

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube içerik üreticilerini doğrudan etkileyen önemli bir karar aldı. Şirket 15 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni para kazanma politikasıyla, orijinal olmayan videoların gelir elde etmesini zorlaştıracak.

YOUTUBE PARA KAZANMA PROGRAMINI GÜNCELLEDİ

'un "İş Ortağı Programı" (YPP) kapsamında milyonlarca uzun süredir videoları üzerinden gelir elde ediyor. Ancak bu sistemin bazı kullanıcılar tarafından tekrar eden, düşük kaliteli ve özgün olmayan içeriklerle suistimal edildiği eleştirileri gündemdeydi.

YouTube para kazanma sistemini değiştiriyor: Artık bunu yapanlara kuruş yok

YouTube da yeni adımıyla bu soruna kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

Yeni dönemde YouTube, seri üretim ve sürekli tekrar eden videolara karşı daha sıkı bir tarama uygulayacak. Platform, bu paylaşımları tespit ederek hem içerik üreticilerini uyaracak hem de onlara içerik stratejilerini değiştirmeleri için süre tanıyacak.

Ancak uyarılara rağmen aynı tarzda, tekrara dayalı içerik üretmeye devam eden kanallar için ciddi yaptırımlar söz konusu olacak. Bu yaptırımlar arasında kanalın İş Ortağı Programı'ndan çıkarılması ve para kazanma özelliğinin tamamen devre dışı bırakılması bulunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni politika hangi tür videoları hedef alıyor?
Sürekli tekrar eden, özgün değer üretmeyen ve seri şekilde paylaşılan içerikler öncelikli hedefte.
ETİKETLER
#youtube
#videolar
#içerik üreticisi
#telif hakkı
#Ypp
#İş Ortağı Programı
#Dijital İçerik
#Teknoloji
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