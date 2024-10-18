YouTube Premium fiyatı ucuzluyor: Geçen yıl kaldırılan paket geri döndü

18 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:28

YouTube Premium'u pahalı bulanlar için Premium Lite aboneliği test ediliyor. Geçen yıl kullanımdan kaldırılan bu özellik geri döndü. Ancak eski versiyonda bulunan bazı özellikler kırpılmış. İşte detaylar.

YouTube​, geçtiğimiz yıl kaldırdığı uygun fiyatlı Premium Lite aboneliğini tekrar hayata geçirmek için yeni bir versiyonunu test etmeye başladı. Deneme sürümü Avustralya​, Almanya​ ve Tayland'daki kullanıcılar için erişime açıldı. YouTube, konuyla ilgili The Verge sitesine yaptığı açıklamada testlerin birkaç aydır devam ettiğini doğruladı.

YOUTUBE PREMİUM LİTE FİYATI

YouTube sözcüsü Jessica Gibby, "Bazı kullanıcılarla Avustralya, Almanya ve Tayland'da bu aboneliğin farklı bir versiyonunu test ediyoruz. Avustralya'daki son test bu yılın başında başladı" açıklamasında bulundu. Ancak daha geniş bir kullanıcı grubuna ne zaman sunulacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Avustralya'dan şarkıcı Jonah Manzano'nun Threads platformunda paylaştığı bilgilere göre, yeni Premium Lite aboneliği web üzerinde aylık 8.99 Avustralya dolarına sunuluyor. Bu fiyat, Premium'un tam sürümünün 16.99 Avustralya doları olan maliyetinin yarısına denk geliyor. iOS platformunda ise Premium Lite 11.99 AUD, tam Premium ise 22.99 AUD olarak fiyatlandırılmış durumda.

YENİ PREMİUM LİTE, REKLAM İÇERİYOR

Yeni YouTube Premium Lite, önceki versiyonun aksine tamamen reklamsız bir deneyim sunmuyor. YouTube'un açıklamalarına göre, kullanıcılar müzik içeriği ve Shorts üzerinde sınırlı reklamlarla karşılaşırken, arama ve gezinme sırasında da kesintisiz reklamlara tabi tutulacak.

Bu arada yeni Premium Lite, YouTube Müzik'e reklamsız erişim, videoları çevrim dışı indirme ve oynatma ya da videoları arka planda dinleme gibi özellikler de sunmuyor.