YouTube, Premium sınırını kaldırdı! Yeni özellikler herkese açık

16 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:26

YouTube, bazı özelliklerini sadece Premium kullanıcılarına özel tutuyor. Bu kapsamda, daha önce Premium abonelerine sunulan mini oynatıcı, uyku zamanlayıcısı ve iş birliğine dayalı çalma listeleri gibi işlevlerini ise artık tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Dünyanın en büyük video platformlarından YouTube​, yeni özelliklerini tüm kullanıcılarına açtı. Daha önce sadece Premium abonelerine özel olan bazı yenilikler artık ücretsiz kullanıcılar için de erişilebilir hale geldi. Bunlar arasında mini oynatıcı, uyku zamanlayıcısı, iş birliğine dayalı çalma listeleri gibi farklı kolaylıklar bulunuyor.

YOUTUBE, MİNİ OYNATICIYI YENİLEDİ

Yeni YouTube özellikleri arasında ilk dikkat çeken işlev, güncellenmiş bir tasarıma sahip mini oynatıcı oldu.

Eskiden video izlerken uygulamada gezinildiğinde video ekranı küçülüyor ve kullanışsız hale geliyordu. Ancak YouTube'un yeni mini oynatıcısı, resim içinde resim (PiP) moduna benzer bir şekilde çalışarak ekranı daha büyük ve taşınabilir hale getiriyor. Bu mini oynatıcı üzerinden videoyu duraklatma, oynatma ve ileri-geri sarma gibi temel kontroller de sağlanabiliyor.

UYKU ZAMANLAYICISI, TÜM KULLANICILARA AÇILDI

Google uzun süre önce YouTube Premium abonelerine özel olarak sunduğu uyku zamanlayıcısını da herkese açtı. Artık belirlemiş olduğunuz bir süre sonunda videolar otomatik olarak duracak. Özellikle video izlerken uyuyakalanlar veya sınırlı bir süre video izlemek isteyenler için bu fonksiyon, büyük bir kolaylık sunacak.

İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÇALMA LİSTELERİ

YouTube'un en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise iş birliğine dayalı çalma listeleri. Artık çalma listelerinize başka kullanıcıları da davet edebileceksiniz ve birlikte içerik oluşturabileceksiniz. Oluşturulan listelere cihazınızdaki özel küçük resimleri ekleyebileceğiniz gibi yapay zekadan destek alarak yeni bir fotoğraf üretebileceksiniz.

YENİ YOUTUBE ROZETLERİ

YouTube, kullanıcıların içerik üreticileri desteklerken kendilerini daha iyi ifade edebileceği rozetler sundu. İzleyiciler, bir kanalın ilk katıl üyelerinden biri olmanın yanı sıra "tüm videolara yorum atan", "belirli bir sanatçının en iyi dinleyicisi" gibi rozetlere sahip olabilecek.

VİDEO HIZINI AYARLAMA DAHA HASSAS

YouTube, video hızı ayarlama özelliğinde de yenilik yaptı. Oynatma hızı artık daha esnek bir kaydırıcı ile kontrol edilebiliyor.

ÇALMA LİSTELERİNE OY VERME

YouTube ayrıca çalma listelerindeki videolara oy verme yeteneğini de tanıttı. Böylece siz ve arkadaşlarınız herhangi bir listenin içeriğine anında tepki verebileceksiniz.