YouTube Premium Türkiye abonelik fiyatlarına zam geldi: İşte yeni tarifeler

07 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:54

YouTube, Türkiye'deki Premium abonelik fiyatları için zam yaparak bireysel, aile ve öğrenci paketlerinde fiyat artışına gitti. Üyelik ücretleri yüzde 38'den fazla artış gösterirken, tam Premium abonelik almak istemeyenler için ise bazı ülkelerde "Premium Lite" seçeneği sunuldu.

Video paylaşım platformu YouTube, Türkiye Premium abonelik fiyatları için önemli bir artışa gitti. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Güney Amerika'da fiyat artışlarına giden şirket, Türkiye'de de bireysel, aile ve öğrenci paketlerine zam yaptı. İşte yeni YouTube abonelik fiyatları.

YENİ YOUTUBE PREMİUM TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Yapılan fiyat artışı ile YouTube Premium Türkiye bireysel abonelik fiyatı yüzde 38 artışla 57,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseltildi. Eğer aylık değil de yıllık olarak YouTube Premium satın almak isterseniz, ödemeniz gereken fiyat 579,99 TL olarak belirlendi. Diğer paketlerdeki fiyatlar da şu şekilde güncellendi:

Paket Eski fiyat Yeni fiyat Bireysel 57,99 TL 77,99 TL Aile 115,99 TL 159.99 TL Öğrenci 37,99 TL 52,99 TL

DAHA EKONOMİK ALTERNATİF: YOUTUBE PREMİUM LİTE

Öte yandan YouTube, tam Premium aboneliği tercih etmek istemeyen kullanıcılar için "Premium Lite" adını verdiği yeni ve daha uygun maliyetli bir seçenek de sunuyor. Avrupa'da aylık 5,99 euro fiyatla sunulan Premium Lite, yalnızca reklamları kaldırma özelliği sunarken, tam Premium abonelikte bulunan arka planda oynatma ve video indirme gibi özellikleri içermiyor.

YouTube Premium Lite şu anda sınırlı sayıda ülkede satışta var bu ülkeler arasında Türkiye ne yazık ki yok. Dolayısıyla Türkiye fiyatı da belli değil.