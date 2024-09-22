Youtube Premium'a büyük zam! Abonelik ücretleri arttı

22 Eylül 2024 21:01 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:11

Netflix'ten sonra bir platform daha fiyat artışına gitti. Google'ın çevrimiçi video paylaşım platformu Youtube, Premium üyelik fiyatlarına zam yaptı.

YouTube sinirleri yine altüst edecek! Reklamlar artık duraklatılınca da çıkacak

YouTube sinirleri yine altüst edecek! Reklamlar artık duraklatılınca da çıkacak

Videolar duraklatıldığında da sabit reklamları göstermeye devam edecek yeni özelliğini devreye almaya hazırlanan Youtube, kullanıcılarını isyan ettirecek bir adım daha attı. Dev platform, Premium abonelik fiyatlarına zam yapma kararı aldı.

YOUTUBE PREMIUM FİYATINA YÜZDE 60 ZAM!

YouTube, Premium abonelik fiyatlarını 10'dan fazla ülkede artırdı. Avrupa ve Asya'daki bazı bölgelerde, bugünden itibaren fiyatlar yüzde 60'a varan oranlarda zamlandı. Zammın yansıdı yerler arasında İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, İrlanda, Hollanda ve Singapur gibi ülkelerin de olduğu gözlemlendi.

Kullanıcılar, bireysel aboneliklere yüzde 60'a varan ciddi oranda zam yapılmasını eleştirdi. Özellikle daha önce de fiyat artışları yaşamış olan aboneler tepkisini dile getirdi.

GOOGLE ZAMMIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Google, söz konusu zamların içerik üreticilerine destek olmak ve hizmet kalitesini artırmak için gerekli olduğunu savunsa da Premium’un bazı pazarlarda rakip platformlardan çok daha pahalı hale gelmesi kullanıcıları rahatsız etti.

TÜRKİYE'DE DE ZAM YOLDA

Youtube, Türkiye'deki Premium fiyatlarına ise şimdilik herhangi bir zam yapmadı. Premium üyelikte bireysel paket 57,99 TL, aile paketi ise 115,99 TL olarak sunulmaya devam ediyor. Fakat Avrupa ve Asya'da yapılan zamların Türkiye’ye de kısa sürede yansıması bekleniyor.

Yüzde 60 zam gelmesi halinde bireysel paket 93 TL'ye, aile paketi ise 185 TL'ye yükselecek.