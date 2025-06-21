Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

YouTube Premium'u artık ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz! Ama bir şart var

YouTube'u reklamsız izleyebileceğiniz 'YouTube Premium' paketini artık bedava kullanmanız mümkün; ancak eğer Google AI Ultra abonesiyseniz. Önceden YouTube'a ayrı Google'a ayrı para vermeniz gerekiyordu. Artık bu zorunluluk kalktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 10:01

Google Türkiye, yaptığı resmi açıklamayla önemli bir güncellemeyi duyurdu. Şirketin en üst seviye yapay zeka abonelik servisi olan Google AI Ultra paketine artık YouTube Premium da dahil edildi. Yapılan açıklamada, yeni avantajın Türkiye dahil 40 ülkede geçerli olacağı bildirildi.

Google AI Ultra, geçtiğimiz I/O 2025 etkinliğinde tanıtılmış ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Yurt dışında aylık 250 dolarlık fiyat etiketiyle sunulan servis, Türkiye'de aylık 9 bin TL'ye (ilk 3 ay 4 bin 499,99 TL) abonelere ulaşıyor.

GOOGLE AI ULTRA PLANI NE ÖZELLİKLER SUNUYOR?

Google AI Ultra halihazırda Gemini'ın en gelişmiş yapay zeka modellerine yüksek limitlerle erişim, geniş depolama seçenekleri, erken erişim fırsatları ve şirketin en son metinden video üretme modeli olan Veo 3'ü kullanma imkanı sunuyor.

Paket kapsamında kullanıcılar; Flow, Whisk ve NotebookLM gibi yapay zeka destekli uygulamalarda daha yüksek kullanım kapasitelerine sahip oluyor. Ayrıca Google'ın deneysel projelerinden biri olan Project Mariner'e erken erişim hakkı da sunuluyor.

Gmail ve Google Dokümanlar gibi günlük kullanılan Google hizmetlerine de Gemini yapay zeka özelliklerinin derinlemesine entegrasyonu sağlanıyor. Tüm bunların yanında, kullanıcılara 30 TB'lık devasa bir bulut depolama alanı da sunuluyor.

Yapılan güncelleme ile Google AI Ultra abonelerinin faydalanacağı hizmet yelpazesi genişletilmiş oldu. Artık kullanıcılar, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrim dışı içerik indirme gibi YouTube Premium ayrıcalıklarına da ek bir ücret ödemeden sahip olabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
X artık banka kartı gibi çalışacak
5G yaygınlaşmadan 6G geliyor: Nokia takvimini açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

Google AI Ultra aboneliği Türkiye’de ne kadar?
Google AI Ultra paketi Türkiye’de aylık 9.000 TL’den sunuluyor. İlk 3 ay için ise indirimli fiyat 4.499,99 TL olarak belirlenmiş durumda.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.