YouTube Premium'u artık ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz! Ama bir şart var

YouTube'u reklamsız izleyebileceğiniz 'YouTube Premium' paketini artık bedava kullanmanız mümkün; ancak eğer Google AI Ultra abonesiyseniz. Önceden YouTube'a ayrı Google'a ayrı para vermeniz gerekiyordu. Artık bu zorunluluk kalktı.

Google Türkiye, yaptığı resmi açıklamayla önemli bir güncellemeyi duyurdu. Şirketin en üst seviye yapay zeka abonelik servisi olan Google AI Ultra paketine artık YouTube Premium da dahil edildi. Yapılan açıklamada, yeni avantajın Türkiye dahil 40 ülkede geçerli olacağı bildirildi.

Google AI Ultra, geçtiğimiz I/O 2025 etkinliğinde tanıtılmış ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Yurt dışında aylık 250 dolarlık fiyat etiketiyle sunulan servis, Türkiye'de aylık 9 bin TL'ye (ilk 3 ay 4 bin 499,99 TL) abonelere ulaşıyor.

GOOGLE AI ULTRA PLANI NE ÖZELLİKLER SUNUYOR?

Google AI Ultra halihazırda Gemini'ın en gelişmiş yapay zeka modellerine yüksek limitlerle erişim, geniş depolama seçenekleri, erken erişim fırsatları ve şirketin en son metinden video üretme modeli olan Veo 3'ü kullanma imkanı sunuyor.

Paket kapsamında kullanıcılar; Flow, Whisk ve NotebookLM gibi yapay zeka destekli uygulamalarda daha yüksek kullanım kapasitelerine sahip oluyor. Ayrıca Google'ın deneysel projelerinden biri olan Project Mariner'e erken erişim hakkı da sunuluyor.

Gmail ve Google Dokümanlar gibi günlük kullanılan Google hizmetlerine de Gemini yapay zeka özelliklerinin derinlemesine entegrasyonu sağlanıyor. Tüm bunların yanında, kullanıcılara 30 TB'lık devasa bir bulut depolama alanı da sunuluyor.

Yapılan güncelleme ile Google AI Ultra abonelerinin faydalanacağı hizmet yelpazesi genişletilmiş oldu. Artık kullanıcılar, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrim dışı içerik indirme gibi YouTube Premium ayrıcalıklarına da ek bir ücret ödemeden sahip olabilecek.