YouTube, SESAC ile anlaştı! Kaldırılan şarkılar geri dönüyor

01 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:40

YouTube ve SESAC arasındaki lisans anlaşmazlığı nedeniyle kaldırılan Adele, Britney Spears ve birçok ünlü sanatçının şarkıları, iki şirketin yeniden anlaşmaya varmasıyla geri dönüyor. YouTube, engellenmiş içeriklerin ne zaman erişime açılacağını, yaptığı açıklamayla duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde YouTube​, ABD'de yaşayan kullanıcılar için Adele​, Kendrick Lamar, Britney Spears gibi ünlü sanatçıların müziklerini kaldırmıştı. Şarkıları dinlemeye çalışan kullanıcılar, "Video kullanılamıyor. Bu video SESAC'tan içerik barındırmaktadır. Ülkenizde kullanılamıyor." mesajıyla karşılaşıyorlardı.

YOUTUBE - SESAC KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

YouTube ile müzik meslek birliği SESAC arasında yaşanan bir lisans anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan bu kriz çözüldü. İki şirket yeniden anlaşmaya vardı. SESAC'ın kataloğunda Adele'dan Jack Harlow'a, Bob Dylan'dan Neil Diamond'a kadar birçok ünlü sanatçıya ait 1,5 milyonu aşkın şarkı yer alıyor.

KALDIRILAN ŞARKILAR GERİ DÖNÜYOR

YouTube, X hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer ABD'de yaşıyorsanız, YouTube'un SESAC ile bir anlaşmaya vardığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce engellenmiş olan içerikler önümüzdeki 1-2 gün içinde YouTube hizmetleri genelinde geri yüklenecek. Sabrınız için teşekkürler." dedi.

YouTube'un küresel iletişim ve halkla ilişkiler temsilcisi Mariana De Felice, The Verge'e verdiği demeçte, "SESAC'ın teklifimizi yeniden değerlendirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bir anlaşmaya vardık ve içerikler kısa süre içinde yeniden yüklenecek." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı. Örneğin, şarkıların ne kadar süreyle YouTube'da duracağı henüz bilinmiyor. Ancak her ne olursa olsun, kullanıcılar için değişen bir şey olmayacak ve eskiden olduğu gibi istedikleri müzikleri dinlemeye devam edebilecekler.