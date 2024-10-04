YouTube Shorts için yeni dönem: 15 Ekim'den itibaren her şey değişecek

04 Ekim 2024 09:50 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:00

YouTube Shorts, video süresinde 1 dakikalık sınırı kaldırdı ve şablon özelliği ekleyerek içerik oluşturuculara daha fazla özgürlük sunmaya başladı. Ayrıca kullanıcılar artık ana sayfalarında daha az Shorts videosu görmeyi seçebilecek. İşte 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler.

YouTube​'un TikTok​ benzeri kısa video platformu Shorts​, kullanıcıların uzun süredir beklediği yeni güncellemeleri yayınladı. Artık Shorts'a daha uzun video süreleri ve yeni bir şablon özelliği eklenecek. Bu yeniliklerle birlikte içerik oluşturucular daha fazla özgürlüğe sahip olacak.

YOUTUBE SHORTS VİDEO SÜRESİ UZADI

15 Ekim'den itibaren içerik oluşturucular, YouTube Shorts'a üç dakikaya kadar uzunlukta videolar yükleyebilecek. Şu anda TikTok, kullanıcılarına 10 dakikaya kadar video yükleme imkanı tanıyor ve bu süreyi yıllar içinde kademeli olarak artırdı. YouTube, üç dakikalık sınırın kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini belirtti.

YENİ ŞABLON ÖZELLİĞİ GELİYOR

Güncellemeler arasında en dikkat çeken yeniliklerden biri de şablon özelliği. YouTube, içerik oluşturucuların diğer Shorts videolarının formatını yeniden kullanmalarına olanak tanıyan bu özellikle, kullanıcıların içerik oluşturmasını kolaylaştıracak. Yeni şablon özelliği ile içerik oluşturucular, kliplerini diğer videolardan alınan trend seslere eşleştirebilecek.

YouTube'un şablon özelliğine videolardaki "Remix" düğmesi üzerinden erişilebilecek. Benzer bir şablon işlevi, Meta'nın Instagram Reels platformunda da var.

"DAHA AZ SHORTS GÖSTER" SEÇENEĞİ

YouTube, kısa videolar konusunda TikTok ve Instagram gibi rakipleriyle sıkı bir rekabet içinde olsa da kullanıcıların, kısa video içeriğinden uzaklaşmak istemesine yönelik adımlar da attı. Kullanıcıların ana sayfa akışlarında daha az Shorts videosu görmek istemeleri durumunda kullanabilecekleri "Daha Az Shorts Göster" seçeneğini eklediğini duyurdu.