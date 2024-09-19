YouTube sinirleri yine altüst edecek! Reklamlar artık duraklatılınca da çıkacak

19 Eylül 2024 20:07 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 20:11

YouTube, videolar duraklatıldığında ekranda sabit reklamlar göstermeye yönelik yeni bir özelliği devreye alıyor. Yeni reklam uygulaması, YouTube Premium aboneliği olmayan kullanıcılara sunulacak. Videolar durdurulduğunda, reklamlar ekranın üzerinde görünerek kullanıcıya sunulacak.

Dünya çapında en popüler çevrimiçi video platformu olan YouTube​, yeni bir reklam​ gösterim sistemi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sistemle, videoların durdurulmasıyla birlikte statik reklamların ekranda belirecek. YouTube'un yeni reklam sistemi ilerleyen günlerde kalıcı olarak hayatımıza girecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Webtekno'da yer alan habere göre, YouTube bu sistemi ilk kez geçen yıl test etmeye başlamıştı, ancak uzun bir süre herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Fakat The Verge'e konuşan YouTube'dan üst düzey yönetici Oluwa Falodun, bu yeni reklam gösterim modelinin, YouTube Premium​ abonesi olmayan kullanıcılar için devreye gireceğini doğruladı.

Yeni sisteme göre, kullanıcı bir videoyu duraklattığında ekran küçülecek ve yeni reklam gösterilmeye başlanacak. Oluwa Falodun, hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların bu yönteme olumlu yaklaştığını ve bu sebeple geniş çapta uygulamaya geçtiklerini belirtti.