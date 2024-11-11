YouTube tam ekrandan çıkmayı zorlaştırıyor: Yeni kaydırma hareketi testte

11 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:15

YouTube, uzun formatlı videolar için tam ekrandan çıkışı zorlaştırabilecek yeni bir kaydırma hareketi özelliğini test ediyor. Yeni sistemde kullanıcılar, tam ekranda bir videoyu izlerken aşağı kaydırdıklarında bir sonraki videoya geçecek. Bu değişiklik, TikTok ve YouTube Shorts'taki kaydırarak geçiş sistemine benziyor.

YouTube son zamanlarda platformda o kadar çok değişikliği devreye aldı ki, bunlar günlerdir kullanıcılar arasında tartışılmaya devam ediyor ve edecek gibi. YouTube'un Premium hizmetinden elde ettiği geliri artırmak adına ücretsiz sürümde reklam sayısını artırıp kullanımı kolaylaştıran bazı özellikleri de Premium kapsamına soktuğu (arka planda oynatma ve video indirme bunların başında geliyor) sır değil.

YUKARI KAYDIRDIĞINIZDA BİR SONRAKİ VİDEO AÇILACAK

Şimdi de uzun formatlı videolar için, kullanıcıların alışkanlıklarını zorlayabilecek yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. X'te YouTube'la alakalı paylaşımlar yapan Tushar Mehta, YouTube Android uygulamasının uzun videolar için tam ekran video oynatıcısına kaydırma hareketi getirdiğini tespit etti.

Bu özellik, kullanıcıların yatay modda izlediği bir videoyu tam ekrandan çıkarmak için kullandığı yukarı veya aşağı kaydırma hareketlerinin yerini alacak. Yeni hareketle birlikte tam ekranda uzun bir videoyu izlerken aşağı kaydırdığınızda otomatik olarak bir sonraki videoya geçeceksiniz.

SHORTS'TA DA AYNI KAYDIRMA HAREKETİ VAR

"Ben bunu bir yerden hatırlıyorum" diyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu geçiş sistemi YouTube Shorts'ta da mevcut. TikTok ve Reels'tan esinlenerek geliştirilen Shorts'ta da parmağınızı yukarı-aşağı kaydırmanız, bir sonraki-bir önceki videoya geçmenizi sağlıyor.

Söz konusu değişiklik, kullanıcılar arasında karışık tepkiler almaya başladı. Birçok kullanıcı, bir videoyu tam ekrandan çıkarmak için hızlı ve basit bir kaydırma hareketine alışmış durumda. Yeni sistemde ise tam ekrandan çıkmak için "kapat" düğmesine dokunmak gerekecek ve bu, özellikle büyük ekranlı Android telefonlarda kullanımı zorlaştırabilir.