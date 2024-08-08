YouTube, yanlış bilgiyle mücadele için yeni bir özellik test ediyor

08 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:43

Google'da Doodle olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanışı müsabakaları 10 Ağustos'a kadar devam edecek

Google'da Doodle olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanışı müsabakaları 10 Ağustos'a kadar devam edecek

İnternet ortamı, özellikle de sosyal medya platformları, kaynağı belli olmayan milyonlarca yanıltıcı bilgiyle dolu. Teknoloji şirketleri de bu tarz sorunların önüne geçmek ve kullanıcıların gerçeği öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli araçlar geliştiriyor.

Örneğin X (eski adıyla Twitter) platformu, "Topluluk Notları" (Community Notes) adlı bir özellik tanıtarak, kullanıcıların yanlış veya kafa karıştırıcı bir gönderinin altına bilgi eklemesine ve ek bağlam sağlamak için bağlantılar sunmasına olanak tanımıştı.

YOUTUBE VİDEOLARINA TOPLULUKLAR NOT EKLEYEBİLECEK

Bu özellik her ne kadar amacına uygun çalışmadığı yönünde eleştiriler alsa da yanlış bilgilerin yayılmasını azaltmaya yardımcı olması açısından oldukça önemli görülüyor. Şimdi ise YouTube da bu konuda harekete geçmiş durumda.

Henüz bir adı olmayan bu özellik, kullanıcıların "kafa karıştırıcı veya yanlış" buldukları videolar için not eklemelerine imkan tanıyor. Bu notlar, programdaki diğer kullanıcılar tarafından gözden geçiriliyor ve grup olarak notun videoda gösterilip gösterilmeyeceğine karar veriliyor. Onaylanan notlar, videonun hemen altında görüntüleniyor ve videonun belirli zaman damgalarını da içerebiliyor.

Google, bu özelliği ilk olarak Haziran ayında duyurmuş ve sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başlamıştı. Ancak bu hafta itibarıyla özelliğin daha geniş bir kitleye sunulmaya başlandığı görülüyor.

YouTube’un gönderdiği e-postada şu açıklamalara yer veriliyor:

"Bu nasıl çalışır: Kafa karıştırıcı veya yanlış olabilecek bir video bulduğunuzda, düzeltici bir not yazarsınız. Katkılarınız, videonun altındaki bilgi paneline eklenmeden önce kalite ve yararlılıklarından emin olmak için geniş bir görüş yelpazesine sahip kişilerce incelenir."

Şimdilik sadece mobil cihazlarda çalışan bu özellik hakkında YouTube, bir destek sayfasında daha fazla ayrıntı sağladı. Programdaki kullanıcılar için, not eklenebilecek videoların altında bir "Not ekle" düğmesi görünecek. Gönderilen notların yayınlanması durumunda, notu gönderen kişi veya kanalın adı gizli tutulacak.

YouTube, notların kaynakları belirtmesi, anlaşılması kolay olması, tarafsız olması ve doğrudan videoda yapılan bir iddiayı ele alması gerektiğini belirtiyor. Programdaki kişiler, bir notun bir videoda yayınlandığında bildirim alacak. Bir not sadece "yararlı" olarak değerlendirildiğinde yayınlanacak.