YouTube yeni "İleri Atla" özelliği ile videolarda herkesin atladığı kısımları otomatik gizleyecek

05 May 2024 19:44 - Güncelleme : 05 May 2024 19:48

YouTube, izleyicilerin atladığı kısımları belirleyip otomatik olarak gizleyen "İleri Atla" özelliğini daha geniş bir kullanıcı kitlesi için sunmaya başladı.

YouTube Premium üyeleri için geliştirilen bu yeni özellik, videolardaki atlanan bölümleri belirleyip otomatik olarak gizliyor.

YouTube, yapay zeka ve izleme verilerini kullanarak en uygun atlanan noktaları belirleyip bu özelliği tasarladı.

Özellik, videoların alt sağ köşesinde beliriyor ve sadece kısa bir süre için görünüyor.

1 Haziran'a kadar deneme sürecinde olan bu yeni özelliği kullanıcıların videoları daha hızlı ve etkili bir şekilde tüketmesini sağlamak için geliştirildiği belirtiliyor.