YouTube yeni tasarımını yayınladı! 'Premium' olmayan deneyemeyecek

08 Haziran 2024 13:48 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:48

Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından YouTube, yeniden tasarlanan izleme sayfasını kullanıma sundu. Fakat şu an için yalnızca YouTube Premium aboneleri kullanabiliyor.

Koşulları karşılayan YouTube Premium üyeleri, YouTube'un üzerinde çalıştığı yeni özellikleri sınırlı bir süre için deneyebiliyor. Şirketin yapay zekayla ilgili deneysel çalışmaları da bu kapsamda bulunuyor.

"Sizlere daha iyi bir YouTube deneyimi sunabilmemiz için geri bildirimlerinizi bizimle paylaşın" diyen YouTube, kullanıcıların hesaplarının etkin durumdaki denemelerden tek seferde yalnızca birine katılabileceğini belirtti.

YENİ YOUTUBE TASARIMI SUNULDU

Google bünyesinde faaliyet gösteren şirket, değişikliği "Yeniden tasarlanan masaüstü izleme sayfamıza giderek YouTube'da daha iyi bir izleme deneyimi yaşayabilirsiniz" ifadeleriyle duyurdu.

YouTube'un yalnızca masaüstü web sürümünde kullanılabilen yeni tasarımı şu şekilde;

Yeni tasarımı kullanabilmek için öncelikle web tarayıcınızda YouTube'u açmanız gerekiyor. Daha sonra "Test aşamasındaki yeni özellikleri deneyin" isimli sayfaya giriş yapıp özelliği aktif etmeniz yeterli oluyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcıların video izlerken daha kolay bir şekilde ilgili içerikleri bulabilecekleri ve yorumlarla etkileşim kurabilecekleri belirtiliyor.