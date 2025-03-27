YouTube, Premium abonelerine özel yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Artık oynatma sırasına önerilen videolar eklenerek izleyicilerin "Ne izlesem?" derdi sona erecek. Kullanıcılar, ana sayfaya dönmeden doğrudan oynatma sırasında yeni içerik keşfedebilecek.

YouTube, son zamanlarda fiyatlarını artırsa da YouTube Premium aboneliğinin reklamsız oynatma ve çevrim dışı izleme dışında birçok avantajı hâlâ mevcut. Bunlardan biri, "Deneysel Özellikler" bölümü aracılığıyla yeni özelliklere erken erişim imkanı.

YouTube, bu alanı kullanarak Premium abonelerinin sınırlı bir süre boyunca yeni özellikleri test etmesine izin veriyor ve böylece kullanıcıların geri bildirimleriyle özellikleri genel kullanıma sunmadan önce geliştirebiliyor. "Android Police" sitesinin haberine göre, son yapılan deney ise YouTube Premium kullanıcılarının oynatma sırasına doğrudan video önerileri ekliyor.

VİDEO ÖNERİLERİNE ULAŞMAK KOLAYLAŞTI

YouTube'un tanıttığı yeni deneysel özellik, önerilen videoları "Şu Anda Oynatılan" sırasına ekliyor. YouTube hâlihazırda videoları Ana Sayfa sekmesinde, oynatılan videoların altında ve arama önerileri aracılığıyla öneriyordu. Fakat yeni testte, kullanıcı tarafından oluşturulan oynatma sırasının içerisine önerilen videolar için ayrı bir bölüm yerleştiriliyor.

Kullanıcıların oluşturduğu oynatma sıraları şu anda yalnızca kullanıcılar tarafından belirlenen videoları içeriyor ve önerilen videolar otomatik olarak oynatılmıyor. Bu durum değişmeyecek. Ancak yeni deneysel özellik, kullanıcıların oluşturduğu sıranın içine ayrıca önerilen videolardan oluşan bir bölüm ekliyor.

"Peki bu özelliğin ne faydası var?" diye düşünenler için; YouTube'un ana sayfasına geri dönmeye gerek kalmadan video önerileri bulabileceksiniz. Bu sayede "Ne izlesem?" diye düşünme derdi büyük ölçüde bitmiş olacak.