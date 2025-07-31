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 | Ömer Faruk Dogan

YouTube'da izlediğiniz videolar başınızı ağrıtabilir: Google'dan tepki çekecek karar

Google, bazı kullanıcıların tepkisini çekebilecek bir adım atıyor. Şirketin geliştirdiği yeni yapay zeka tabanlı sistem, artık kullanıcıların YouTube'da izlediği videolara bakarak yaş tahmini yapacak. 18 yaşın altında olduğu belirlenenlere ise ağır yaptırımlar uygulayacak.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:18

Google, kullanıcıları için yaş doğrulama sistemini daha da ileri taşıyor. Şirketin yeni yapay zeka tabanlı teknolojisi sayesinde, kullanıcıların yaşı artık yalnızca verdikleri bilgilere göre değil, davranışlarına göre de analiz edilecek. Peki sistemin çalışma mantığı nasıl işliyor?

ARAMA GEÇMİŞİ VE İZLEME TERCİHLERİ İNCELENECEK

The Verge sitesinin haberine göre, yeni sistem, kullanıcının 'daki arama geçmişi ve YouTube'da izlediği video türlerine bakarak yaş tahmininde bulunacak. İlk etapta yalnızca sınırlı bir kullanıcı grubuyla uygulanacak sistemin, önümüzdeki aylarda daha geniş kitlelere yayılması bekleniyor.

YouTube'da izlediğiniz videolar başınızı ağrıtabilir: Google'dan tepki çekecek karar

ALGORİTMA "ÇOCUK" DERSE ERİŞİM KISITLANACAK

Yapay zeka, bir kullanıcının 18 yaşın altında olduğunu tespit ederse, Google tarafından çeşitli kısıtlamalar getirilecek.

Bu kısıtlamalar arasında; YouTube'da yatma zamanı hatırlatıcılarının devreye girmesi, kısıtlı içerik önerileri, Google Haritalar'daki Zaman Çizelgesi özelliğinin kapatılması, kişiselleştirilmiş reklamların devre dışı bırakılması, Play Store'da yetişkinlere yönelik uygulamaların erişime kapatılması yer alıyor.

YouTube'da izlediğiniz videolar başınızı ağrıtabilir: Google'dan tepki çekecek karar

HATALI TAHMİNLERDE KULLANICIYA İTİRAZ HAKKI

Google, yanlışlıkla bir kişiyi 18 yaş altı olarak sınıflandırırsa, kullanıcılar kimlik belgelerinin fotoğrafını ya da bir selfie göndererek yaşlarını doğrulayabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google yaşımı nasıl tahmin edecek?
Google, arama geçmişiniz ve YouTube'da izlediğiniz videolar gibi davranışlarınızı analiz ederek yaş tahmininde bulunacak.
ETİKETLER
#google
#yapay-zeka
#Yaş Doğrulama
#Dijital Güvenlik
#Çocuk Koruma
#Online Güvenlik
#Teknoloji
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