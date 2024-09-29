YouTube'dan binlerce şarkı kaldırıldı! Sebebini öğrenen kullanıcılar çıldırdı

29 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:00

Video ve müzik barındırma platformu YouTube, aralarında Britney Spears, Adele ve Kanye West gibi ünlü isimlerin parçalarının da bulunduğu binlerce şarkıyı yayından kaldırdı. Şarkıları dinlemeye çalışan müzik tutkunları, karşılarına çıkan uyarıyı görünce çıldırdı. Peki bu durumun sebebi ne?

YouTube​ ve YouTube Music platformlarında, birçok popüler şarkı yayından kaldırıldı. Adele​, Kendrick Lamar, Britney Spears, Green Day ve Kanye West gibi ünlü sanatçıların hit şarkılarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, "Video kullanılamıyor. Bu video SESAC'tan içerik barındırmaktadır. Ülkenizde kullanılamıyor." mesajıyla karşılaştı.

YOUTUBE İLE SESAC ARASINDA LİSNANS KRİZİ

YouTube'un bu kararının sebebi, müzik meslek birliği SESAC ile devam eden anlaşmazlık. SESAC (Society of European Stage Authors and Composers), 1930’dan bu yana faaliyet gösteren ve günümüzde 15.000’den fazla söz yazarı, besteci ve müzik yayımcısıyla 1,5 milyondan fazla şarkının kamuya açık performansını lisanslayan bir müzik meslek birliği olarak faaliyet gösteriyor.

Daha büyük organizasyonlar olan BMI ve ASCAP kadar yaygın olmasa da, SESAC portföyünde önemli sanatçılar bulunduruyor. 2017 yılında özel sermaye şirketi Blackstone tarafından satın alınan kuruluş, bu alandaki önemli oyunculardan biri olmaya devam ediyor.

YOUTUBE'DAN JET HIZIYLA AÇIKLAMA

YouTube ve YouTube Music'teki SESAC müzik yasağının ne zaman sona ereceği ve hangi müziklerin kaldırıldığı sorularının cevabı henüz belli değil. Ancak The Verge'ün haberine göre SESAC'ın repertuarındaki şarkıların tamamı kaldırılmadı. Örneğin Kanye West'in "Power" şarkısının bir listesi engellenmiş olsa da, klip versiyonu sorunsuz bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor.

SESAC henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, YouTube konuya dair sessiz kalmadı. YouTube sözcüsü Mariana de Felice, The Verge'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Mevcut anlaşmamızı yenilemek için SESAC ile iyi niyet çerçevesinde müzakereler yürüttük. Elimizden gelen tüm çabalara rağmen, süresi dolmadan önce adil bir anlaşmaya varamadık. Telif hakkını çok ciddiye alıyoruz ve bu nedenle, SESAC tarafından temsil edilen içerik artık ABD'de YouTube'da kullanılamamaktadır. SESAC ile aktif görüşmeler halindeyiz ve en kısa sürede yeni bir anlaşmaya varmayı umuyoruz."

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Pek çok kullanıcı, YouTube'un SESAC ile lisansını yenileyememesi nedeniyle platforma tepki gösterdi. Daha önce TikTok da Universal Music Group ile benzer bir anlaşmazlık yaşamıştı, kısa süre sonra çözülmüştü.