YouTube'dan deepfake içeriklere karşı yeni hamle: Tespit ve kaldırma kolaylaşacak

18 Aralık 2024 10:34 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:34

YouTube, yapay zeka tarafından üretilen yüz ve ses gibi dijital benzerlikleri tespit etmek ve kaldırma taleplerini kolaylaştırmak için Creative Artists Agency (CAA) ile iş birliği gerçekleştirdi. Şirket, ünlüler, sporcular ve içerik üreticilerinin haklarını korumak amacıyla yeni araçlar geliştirerek bu teknolojiyi önümüzdeki yıl test etmeye başlayacak.

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YouTube​, içerik üreticilerinin platformda yapay zeka tarafından üretilen benzerliklerini tespit etmelerine ve kaldırma taleplerinde bulunmalarına yardımcı olmak için Creative Artists Agency (CAA) ile ortaklık kuruyor. Şirket, bu kontrolleri önümüzdeki yılın başlarında ünlüler ve sporcularla test edecek ve ardından "önde gelen YouTube içerik üreticileri, profesyoneller ve yetenek temsilcisi diğer önemli ortaklara" sunacak.

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Eylül ayında YouTube, içerik üreticilerinin ve seslerinin yapay zeka tarafından oluşturulan tasvirlerini yönetmelerine yardımcı olacak araçlar geliştirme planlarını duyurmuştu. Şimdi ise şirket, ünlülere (ve yakında içerik üreticilere) yüzleri gibi yapay zeka kopyalarını "ölçeklenebilir bir şekilde" yönetme yeteneği sağlayabileceğini söylüyor.

Geçen yıl CAA, müşterilerinin dijital benzerliklerini, yüzleri, bedenleri ve sesleri dahil olmak üzere tarayan ve depolayan CAAVault adlı bir sistemi tanıtmıştı. YouTube ayrıca, içerik üreticilerin şarkı söyleme seslerini taklit etmeye çalışan yapay zeka içeriklerini tespit edecek "sentetik şarkı söyleme tespit teknolojisi" üzerinde çalışıyor.

Şirket, müzik yapımcılarının bir sanatçının sesini taklit eden yapay zeka içeriklerinin kaldırılmasını talep etmesine zaten izin vermeye başladı ve bu yılın başlarında yapay zeka ile üretilmiş içerik içeren videoların etiketlenmesini içerik üreticilerinden zorunlu kıldı.