YouTube'dan izleyecek bir şey bulamayanlara yeni çözüm

27 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:58

YouTube'da saatlerce izleyecek bir şey arıyorsanız ancak bir türlü zevkinize uygun video bulamıyorsanız, Google sizin için yeni bir özellik geliştirdi. Şirket, "Bir Şey Oynat" adlı bir düğme ile kullanıcılara rastgele video önerileri sunmayı test ediyor. Bu özellik, Shorts ve standart YouTube içeriklerini dikey bir arayüzde oynatıyor.

YouTube​, izleyecek bir şey arayan ancak bir türlü ne izleyeceğine karar veremeyen kullanıcılarına yardımcı olmak amacıyla yeni bir özelliği test ediyor. "Bir Şey Oynat" adlı yeni bir eylem düğmesi (FAB - Floating Action Button), YouTube Android​ uygulamasında kullanıma sunulmaya başladı. İlk olarak geçen yıl test edilmeye başlanan bu özellik, Android için 19.50 sürümünde gözüktü.

"BİR ŞEY OYNAT" NASIL ÇALIŞIYOR?

Siyah bir arka plan üzerinde beyaz metin ve bir oynatma simgesiyle tasarlanan bu düğme, uygulamanın sağ alt köşesine konumlandırılmış durumda. Kullanıcılar, düğmeye dokunduklarında Shorts​ oynatıcısında bir video​ başlatıyor. Ancak bu özellik yalnızca YouTube Shorts ile sınırlı değil. Kullanıcılar, normal YouTube içeriklerini de bu dikey arayüzde görüntüleyebiliyor.

Arayüzde beğen, beğenme, yorum ve paylaşım gibi büyük butonlar da yer alıyor ve aynı zamanda ekranın alt kısmında bir zaman çizelgesi kaydırıcısı de bulunuyor. Ancak video izlerken mini oynatıcıyı aktif ettiğinizde "Bir Şey Oynat" düğmesi kayboluyor.