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 | Ömer Faruk Dogan

YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor

YouTube, platformun yıllardır değişmez bir parçası olan ve milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen bir özelliği tamamen rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, 2015 yılında başlattığı "Trendler" sayfasını kapatma kararı aldı. Nedenini de açıkladı.

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YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 09:55

YouTube, kullanıcıların platformda viral olan videoları görebildiği "Trendler" bölümünü kapatacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Trendler" sayfasının ve "Şu Anda Trend Olanlar" listesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanımdan kaldırılacağı belirtildi.

Google bünyesinde faaliyet gösteren şirket, izlenme açısından en iyi performans gösteren içerikleri sıralayan " Listeleri" özelliğini geliştirmeye daha fazla odaklanacak. Bu kısımda diğer videolara ek olarak müzik videoları, podcast yayınları ve film / dizi fragmanları gibi popüler içerikler gösteriliyor.

YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor

TRENDLER SAYFASININ TRAFİĞİ CİDDİ ÖLÇÜDE AZALDI

YouTube Charts'a zamanla daha fazla içerik kategorisi ekleneceği belirtilirken trend olan oyun videolarının ise "Oyunlara Özel Keşfet" sayfası altında görülebileceği ifade ediliyor. YouTube, yaptığı blog paylaşımında şunları söyledi:

"Trendler sayfasını 2015'te başlattığımızda, 'neler trend?' sorusunun cevabını, herkesin konuştuğu tek bir viral video listesiyle yakalamak daha kolaydı. Ama bugün trendler, birçok farklı hayran kitlesi tarafından üretilen çok sayıda videodan oluşuyor. Artık çeşitli topluluklar tarafından keyifle izlenen birçok mikro-trend var."

YouTube'a göre günümüzde insanlar viral videolardan artık , arama önerileri ve gibi diğer platformlar aracılığıyla haberdar oluyor. Bu sebeple de "özellikle son beş yılda" Trendler sayfasının trafiği ciddi ölçüde azalmış durumda.

YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor

İÇERİK ÜRETENLER DE YENİ SEKMEYE YÖNLENDİRİLECEK

Trendler sayfasını video fikirleri üretmek için kullanan artık YouTube Studio'daki İlham Kaynakları sekmesine yönlendirilecek. Burada yapay zeka destekli içerik önerileri sunulacak.

YouTube ayrıca, yeni içerik üreticilerinin keşfedilmesini kolaylaştırmak için farklı yollar üzerinde de çalışıyor. Hatta bu amaçla geliştirilen, geçen yıl tanıtılan ve izleyicilerin oyuyla videoların platformda öne çıkabildiği "Hype" adlı tanıtım sistemi de dikkat çekmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

YouTube Trendler sayfası neden kapatılıyor?
YouTube'a göre “Trendler” ilk kez 2015'te tanıtıldığında viral içeriklere ulaşmak daha kolaydı. Ancak son beş yılda kullanım oranı büyük miktarda azaldı.
ETİKETLER
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#youtube
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#Video Trendleri
#Youtube Listeleri
#Teknoloji
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