YouTube'dan yeni reklam kararı! Artık video durduğunda bile çıkacak

12 Eylül 2024 11:15 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:46

YouTube, TV kullanıcıları için videolar duraklatıldığında ekranın bir tarafında reklam gösteren yeni bir reklam formatını test etmeye başladı. Kullanıcılar, reklamı kapatma veya daha fazla bilgi alma seçeneklerine sahip olurken, reklam engelleme için YouTube Premium üyeliği öneriliyor. Peki YouTube Premium fiyatı ne kadar?

YouTube​, TV kullanıcıları için yeni bir reklam​ deneyimi sunmaya başladı. Mayıs 2024'te Google​ tarafından duyurulan bu yenilik, videoları duraklattığınızda ekranınızda reklamların görünmesini sağlıyor. Şu anda bu özellik bazı kullanıcılar için aktif hale gelmiş durumda.

Yeni reklam​ formatı, YouTube​ videolarını TV ekranında duraklattığınızda devreye giriyor. Video ekranın sol tarafında daha küçük bir blokta gösterilirken, reklam​ ekranın sağ tarafında yer alıyor.

REKLAMLAR KAPATILABİLECEK

Kullanıcılar bu yeni reklam​ formatında, reklama müdahale edebilecek iki seçenekle karşılaşıyor: "kapat" butonu ve "bilgi" butonu. "Kapat" butonuna tıklayarak reklam​ı geçmek mümkün olurken, "bilgi" butonu ise reklam​ hakkında daha fazla ayrıntı sunuyor.

Bu reklam​ formatının bazı TV kullanıcılarına ulaştığı, Reddit ve Twitter/X gibi sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. TechIssuesToday tarafından aktarılan bilgilere göre, şu anda reklamlar yalnızca birkaç firmanın tanıtımlarını içeriyor. Bu durum, formatın şu anda sınırlı bir dağıtım aşamasında olduğunu gösteriyor.

KULLANICILARA 'YOUTUBE​ PREMIUM' TEŞVİK EDİLİYOR

YouTube​, reklam​ engelleme yöntemlerini engellemek için son dönemde katı bir politika uyguluyor. Daha önce, adblocker adı verilen reklam​ engelleyici uygulamalarını açanlara, siteyi kasıtlı olarak yavaşlattığı ve bunun sonucunda videoların geç açıldığı iddia edilmişti. YouTube​ bu iddiayı yalanlamıştı.

Adblocker olmadan reklam​ engelleme için tek yöntem, YouTube​ Premium üyeliğini satın almak. Bu özelliğe son olarak 2023 Kasım ayında zam geldi. Bireysel abonelik ücreti aylık 57,99 TL oldu. Aile üyeliği 115,99 TL'ye yükseldi, öğrenci üyeliği ise 37,99 TL olarak güncellendi.