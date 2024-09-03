YouTuber IShowSpeed'in alev püskürten robot köpek ile imtihanı! Az daha canından oluyordu

03 Eylül 2024 14:43 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:47

Canlı yayınları ile tanınan ABD'li YouTuber IShowSpeed, Çin'den 100 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 400 bin TL) satın aldığı bir robot köpeğin incelemesini paylaştı. Robotun özelliklerini teste tabi tutan YouTuber, "havla" komutu vermesinin ardından alev püskürmesi ile karşılaştı.

Şu ana kadar 45 milyondan fazla izlenen videoda IShowSpeed, Throwflame şirketi tarafından geliştirilen Thermonator adlı robot köpeği test ediyor. "Otur" ve "pati ver" gibi komutları oldukça itaatkar bir şekilde yerine getiren köpek, sahibinin talimatı üzerine zıplamayı bile başarıyor.

ROBOT KÖPEK THERMONATOR, ISHOWSPEED'E ALEV ATTI

Ancak IShowSpeed, robottan havlamasını istediğinde işler bir anda sarpa sardı. Makine, bir anda alev püskürtmeye başladı ve YouTuber da "Dur" diye bağırarak havuza atladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını ve endişelerini dile getirmekte gecikmezken, bazıları da bunun bir "köpek robot" değil, bir "ejderha robot" olduğu yorumunu yaptı. Bir kullanıcı "Bu biraz tehlikeli görünüyor, sahibini alevlerle ısırıyor" derken, bir diğeri "Bu köpek aslında ne için? Mesela neden ateş atıyor?" diyerek düşüncesini dile getirdi.

Geçtiğimiz ay IShowSpeed, bir yolun ortasında iki lüks arabanın üzerinden atladığı videoları paylaştıktan sonra tepki toplamıştı. Viral videolarda arabalar hızlanırken YouTuber'ın üstlerinden atladığı görülüyordu.

ISHOWSPEED KİMDİR? ISHOWSPEED GERÇEK ADI

IShowSpeed, YouTuber kariyerine 2016 yılında başladı. Videoları, oyunların canlı yayınlarından ve vahşi meydan okumalara atlamaktan oluşuyor. YouTuber, 2022 yılında futbol üzerine videolar çekmeye başladı ve bu da dünya çapında tanınmasına yol açtı. Bu yılın haziran ayında IShowSpeed YouTube'da 22 milyon aboneye ulaştı. Şu anda 23 milyondan fazla Instagram takipçisi var.

IShowSpeed gerçek adı ise "Darren Jason Watkins Jr" olarak biliniyor.