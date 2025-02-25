YR4 asteroidi, Dünya'nın sonunu mu getirecek? NASA güncel verileri paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "2024 YR4" adı verilen asteroit hakkında yeni bir açıklama yaptı. Asteroidin 2032'ye kadar Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 3,1'den yüzde 0,004'e düştüğü aktarıldı. Peki 2024 YR4 asteroidi, Dünya'ya çarparsa ne kadar hasar verir? İşte detaylar...
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan 2024 YR4 isimli asteroid hakkında yeni bir açıklama yaptı. Daha önce "7 yıl içinde Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 3,1’e yükseldi" şeklinde değerlendirilen asteroid hakkında güncel veriler paylaşıldı.
NASA'nın açıklamasında; yapılan son hesaplamalar sonucunda asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 0,004’e düştüğü belirtildi.
Son gözlemlerle birlikte asteroidin gelecekteki yörüngesine dair belirsizliğin daha da azaldığı vurgulanan açıklamada, 2032 yılında 2024 YR4'ün çarpma ihtimali olan yerler arasında Dünya’nın artık daha alt sıralarda yer aldığı ifade edildi.
Öte yandan, asteroidin Ay’a çarpma ihtimalinin yüzde 1,7 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceği öngörüsüne yer vermişti.