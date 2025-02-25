YR4 asteroidi, Dünya'nın sonunu mu getirecek? NASA güncel verileri paylaştı

ASTEROİT NEDİR?

Asteroit, Güneş Sistemi'nde genellikle Mars ile Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'nda bulunan, kaya ve metal bileşenli küçük gök cisimleridir. Gezegenlerden daha küçük, ancak uzayda serbestçe dolaşan bu cisimler, bazen Dünya gibi gezegenlerin yörüngelerine yaklaşabilir. Asteroitler, Güneş'in etrafında döner ve çapları birkaç metreden yüzlerce kilometreye kadar değişebilir. Büyük çarpışmalar sonucu parçalanarak göktaşı (meteorit) haline gelip Dünya'ya düşebilirler. NASA ve diğer uzay ajansları, Dünya'ya yakın asteroitleri izleyerek olası çarpma risklerini değerlendirmektedir.