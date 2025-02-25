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 | Baran Aksoy

YR4 asteroidi, Dünya'nın sonunu mu getirecek? NASA güncel verileri paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "2024 YR4" adı verilen asteroit hakkında yeni bir açıklama yaptı. Asteroidin 2032'ye kadar Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 3,1'den yüzde 0,004'e düştüğü aktarıldı. Peki 2024 YR4 asteroidi, Dünya'ya çarparsa ne kadar hasar verir? İşte detaylar...

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YR4 asteroidi, Dünya'nın sonunu mu getirecek? NASA güncel verileri paylaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 11:56

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan 2024 YR4 isimli asteroid hakkında yeni bir açıklama yaptı. Daha önce "7 yıl içinde Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 3,1’e yükseldi" şeklinde değerlendirilen asteroid hakkında güncel veriler paylaşıldı.

DÜNYA'YA ÇARPMA İHTİMALİ BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ

NASA'nın açıklamasında; yapılan son hesaplamalar sonucunda asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 0,004’e düştüğü belirtildi.

AY'A ÇARPMA İHTİMALİ DÜNYA'YA GÖRE DAHA FAZLA

Son gözlemlerle birlikte asteroidin gelecekteki yörüngesine dair belirsizliğin daha da azaldığı vurgulanan açıklamada, 2032 yılında 2024 YR4'ün çarpma ihtimali olan yerler arasında Dünya’nın artık daha alt sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan, asteroidin Ay’a çarpma ihtimalinin yüzde 1,7 olduğu bilgisi paylaşıldı.

2024 YR4, DÜNYA'YA ÇARPARSA NE KADAR HASAR VERİR?

Gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceği öngörüsüne yer vermişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

ASTEROİT NEDİR?
Asteroit, Güneş Sistemi'nde genellikle Mars ile Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'nda bulunan, kaya ve metal bileşenli küçük gök cisimleridir. Gezegenlerden daha küçük, ancak uzayda serbestçe dolaşan bu cisimler, bazen Dünya gibi gezegenlerin yörüngelerine yaklaşabilir. Asteroitler, Güneş'in etrafında döner ve çapları birkaç metreden yüzlerce kilometreye kadar değişebilir. Büyük çarpışmalar sonucu parçalanarak göktaşı (meteorit) haline gelip Dünya'ya düşebilirler. NASA ve diğer uzay ajansları, Dünya'ya yakın asteroitleri izleyerek olası çarpma risklerini değerlendirmektedir.
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