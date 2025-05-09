Yumurta bu defa ezber bozdu! Yapılan araştırma bilim insanlarını da şaşırttı

Yıllardır doğru bildiğimiz bir fizik kuralı yerle bir oldu. Bilim insanları, hassas ölçümlerle yapılan deneylerde sonuçların sezgileri altüst ettiğini söylüyor. Görünüşe göre en sağlam sandığımız pozisyon, aslında en savunmasız olanı.

Yumurtayla ilgili yapılan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırması ezberleri bozdu. Temel besin maddeleri listesinin vazgeçilmezlerinden olan yumurta bir o kadar da evde küçük kazalar yaşandığında pişman edebiliyor. Peki yumurtanın düştüğünde kırılmamasının bir formülü var mı?

YUMURTANIN ORTA KISMI DAHA ESNEK

200'den fazla yumurtanın düşme durumunda verdikleri tepkiler cihazlar tarafından araştırılarak analiz edildi. Araştırmacılar, yumurtaları yaklaşık 10 milimetrelik yükseklikten hem yatay hem dikey şekilde düşürdü.

Yumurtanın orta kısmının daha esnek olduğunu ve bu durumun düşüşün etkilerini hafiflettiğini gözlemleyen araştırmacılar, bu nedenle yan yüzeyleri üzerine düşen yumurtaların kabuklarının çatlama olasılığının daha düşük olduğunu tespit etti.

GEÇMİŞ BİLGİLER ÇÖP OLDU

Yumurtanın dikey şekilde düştüğünde daha dayanıklı olduğuna yönelik geçmişteki kanıların doğru olmadığı sonucu ortaya kondu.

Araştırmanın yazarlarından Tal Cohen, yumurtanın yan yüzeyinin düşmelere karşı daha dayanıklı olmasının "sezgilere aykırı" olduğunu ifade ederek, araştırmanın "yaygın ve kabul görmüş düşüncelere meydan okuduğunu" kaydetti. "Communications Physics" adlı dergide araştırmanın detaylarına ulaşılabiliyor.