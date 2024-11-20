Yunan basınında Bayraktar TB3 paniği! Görüntüleri saniye saniye yayınladılar

20 Kasım 2024 14:27 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:52

Bayraktar TB3 insansız hava aracı, TCG Anadolu gemisinden başarılı bir şekilde ilk kalkış ve iniş testlerini gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Yunan basını ise derin bir panik havasına girdi. Savunma sanayii ile ilgili haber yapan siteler, TB3'ün başarısını Yunan savunma sistemleri açısından "endişe verici" ve "tehdit" olarak değerlendirdi.

Bayraktar TB3​ insansız hava aracı​ (İHA), TCG Anadolu​ gemisinden gerçekleştirdiği ilk kalkış ve iniş testleriyle tarihe geçti. Dünya havacılık tarihine adını yazdıran TB3'ün bu başarısı, Batı medyasında da geniş yankı bulurken, Yunan basını ise bu gelişmeden rahatsız olup "endişe verici" olarak değerlendirdi.

BAYRAKTAR TB3 TESTLERİ SONRASI YUNANLILAR PANİKLEDİ

Yunanistan'da savunma sanayii ağırlıklı haberler yapan Pronews haber sitesi, Bayraktar TB3'ün testlerini "Türk savunma sanayisinin deniz kuvvetleri için insansız sistemlerin operasyonel kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Ancak aynı zamanda, bu gelişmenin Yunan savunma sistemleri açısından "yeni bir endişe verici gelişme" oluşturduğunu yazdı.

Haberde, Türk donanmasından kalkış yapan Bayraktar TB3'lerin gruplar halinde operasyon yapabilme kapasitesine dikkat çekilerek, bu durumun Yunan savunma sistemleri için yeni bir tehdit oluşturacağı öne sürüldü.

"TÜRKİYE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BU NOKTAYA İLERLEDİ"

Flight haber sitesi, Türkiye​'nin şu anda dünyanın ilk insansız hava araçları için tasarlanmış uçak gemisine sahip olduğunu veya çok hızlı şekilde bu noktaya doğru ilerlediğini belirtti. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinden ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesini "tarihi test" olarak nitelendiren Sigmalive haber sitesi, testin en dikkat çeken özelliğinin, iniş için herhangi bir destek ekipmanı kullanılmaması olduğunu belirtti.

Haberde, bu durumun da Bayraktar TB3'ün teknolojik üstünlüğünü gözler önüne serdiği ve Türkiye'nin, TB3'ün başarısıyla dünya çapında bir ilke imza attığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Bayraktar TB3, diğer diğer savunma odaklı haber sitelerinde de kendine yer edindi.

Haberlerde Türkiye'nin yeni nesil deniz platformlarına yönelik insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu amfibi hücum gemisinde ilk kez iniş ve kalkış testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi. Baykar tarafından uçuşla ilgili yayınlanan görüntülere de yer verildi.