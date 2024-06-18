Yunanistan'da gizemli dairesel yapı bulundu... Arkeologlar şaşkınlığını gizleyemedi

18 Haziran 2024 13:49 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:50

Yunanistan'ın Girit adasında bulunan Papoura Tepesi'nin zirvesinde, Bronz Çağı'na ait 4 bin yıllık halka şeklinde dikkat çekici bir taş anıt bulundu.

TRT Haber'in Science Alert'ten aktardığına göre, büyük bir havaalanı projesinin kazı çalışmaları sırasında keşfedilen anıtın, ritüel veya dini amaçlı kullanılmış olabileceği tahmin ediliyor. Arkeologlar, yapının Girit'in Minos kültürüne ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Labirentimsi yapı, ortalama 1,4 metre kalınlığında ve bazıları 1,7 metreye kadar yükseklikte duran sekiz eşmerkezli taş halkadan oluşuyor.

MİNOS KÜLTÜRÜ NEDİR?

Minos kültürü, antik ritüellerde kullanılan zirve kutsal alanlarıyla ünlüdür. Bu tür alanlar genellikle dini mimari, pişmiş topraktan hayvan ve insan heykelcikleri gibi Minos sanatının örneklerini barındırır.

Yunanistan Kültür Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, içinde bulunan çok sayıda hayvan kemiği nedeniyle, yapının çeşitli ritüel törenler için periyodik olarak kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Yapının ana kullanım dönemi olan M.Ö. 2000-1700 yılları Orta Minos dönemine denk geliyor. Bu dönemde başta Knossos, Phaistos ve Malia olmak üzere adadaki nüfus önemli ölçüde arttı. Büyüyen toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için Girit'in ikonik Minos sarayları inşa edilmeye başlandı.

Saraylar, binlerce yıldır ortak törenler için kullanılan yerlere inşa edildi. M.Ö. 1750-1700 yıllarında pek çok yapı yıkıldı, buna da depremlerin sebebiyet verdiği düşünülüyor.

MÖ 1450'den sonra ada, Yunan anakarasından gelen Mikenliler'in egemenliği altına girdi ve Minos kültüründe yaygın olan zirve kutsal alanları kullanım dışı kaldı. Neopalatial dönemden (MÖ 1750-1470 civarı) kalma çanak çömlek kalıntıları, arkeologların bu alanın Orta Minos dönemine kadar kullanılmaya devam etmiş olabileceğini düşünmesine yol açtı.

Yunanistan'da inşaat projeleri, sıklıkla antik tarihi alanların keşfiyle sekteye uğruyor. Kastelli havaalanı projesi de en az 35 yeni arkeolojik alanın keşfedilmesine yol açtı. Kültür Bakanlığı, yapının modern inşaatlardan korunacağını açıkladı.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Bu, büyük ilgi uyandıran eşsiz bir buluntu. Anıtın arkeolojik araştırmasının tamamlanması ve korunması için gerekli çözümler var. Hepimizin önceliği anıtın korunması. Kültürel mirasın önemini ve değerini anlıyoruz" dedi.