Yünlü mamutların yok olma sebebi belli oldu: Herkes yanlış biliyormuş!

28 Haziran 2024 14:59 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:10

Yünlü mamutlar neden yok oldu? Bu sorunun cevabı uzunca bir zamandır merak ediliyordu ve bir araştırma ekibi, gerçekleştirdiği bir çalışma ile soru işaretlerini tam olarak kaldırmasa da en azından bu hayvanları "neyin yok etmediğini" saptadı.

Araştırmacılar, 4 bin yıl önce nesli tükenen son mamut popülasyonunun "soy içi üreme" yoluyla çoğaldığını belirledi. Ancak uzun zamandır bilinenin aksine bu üreme yönteminin nesillerinin tükenmesinin sebebi olmadığı öğrenildi.

YÜNLÜ MAMUTLARI "RASTGELE BİR OLAY" YOK ETMİŞ

"Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, Latince adı "mammuthus primigenius" olan yünlü mamutların neslinin tükenme sebepleri araştırıldı.

Araştırmada, yaklaşık 10 bin yıl önce Vrangel Adası'nda mahsur kalan ve 4 bin yıl önce de nesli tükenen yünlü mamutların yok olma sebebinin bilinenin aksine "soy içi üremeye bağlı" olmadığı belirtildi. Bilgisayar yoluyla 21 yünlü mamutun genlerini inceleyen araştırmacılar, mamutların "soy içi üremeyle çoğaldığını" belirledi.

"YÜNLÜ MAMUTLAR HALA HAYATTA OLABİLİRDİ"

Araştırmacılardan Love Dalen, "Artık genetik nedenlerle soylarının tükendiği fikrini reddedebiliriz." ifadesini kullandı.

Bulguların, mamutların rastgele bir olayla soyunun tükendiğini ve eğer bu olay yaşanmamış olsaydı mamutların hala hayatta olacağını işaret eden Dalen, "Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok. Ancak yok oluşun aniden gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.