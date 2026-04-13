Yurt dışı telefon kayıt IMEI ücreti ne kadar kaç lira?

IMEI, açılımıyla Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği, her mobil aygıta özgü benzersiz bir tanımlayıcıdır. IMEI numarası 15 rakamdan oluşur ve T.C. kimlik numarası gibi tekildir. IMEI’yi cihazların özel kimliği olarak da nitelendirebiliriz. Bu numara üretici firma tarafından atanır ve cihazın kaydı, takibi ya da çalınması hâlinde tespiti gibi işlemlerde kullanılır. IMEI kaydı ise çoğunlukla yurt dışından telefon satın alan kişilerin yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olarak öne çıkar.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen IMEI kayıt harcı 54 bin 258 TL olarak açıklandı. Yurt dışından telefon getiren bazı kullanıcılar, çift SIM kartlı cihazların ikinci IMEI numarasını farklı bir telefon adına sisteme tanımlatarak tek kayıt hakkını iki ayrı cihaz için kullanabiliyordu. Ancak yürürlükteki düzenlemeye göre her pasaport sahibi üç yılda yalnızca bir defa yurt dışından telefon getirebilir ve bu hak sadece tek bir cihaz için geçerlidir. Bu yöntemle ikinci telefon için kayıt ücretinin ödenmediği tespit edilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), söz konusu IMEI’leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirmiş ve bu durumda yüz binlerce cihaz bulunduğu öğrenilmişti.

IMEI SON KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

IMEI numarasına ilişkin uyarı bildirimi alan ya da cihaz durumunu sorgulayan kullanıcıların 1 Mayıs 2026 tarihinden önce e-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor.

Aksi takdirde bu tarihten sonra ilgili cihazlar Türkiye’de faaliyet gösteren hiçbir operatörün şebekesinden hizmet alamayacak.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

IMEI kaydı son derece önemlidir; çünkü kayıtlı bir IMEI numarası cihazın yasal sahibini tanımlar. Yurt dışından getirilen ya da yurt dışında edinilen cihazların IMEI kaydını e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. 120 gün içinde ülkeye giriş yapmanız ve güncel IMEI kayıt ücretini ödemeniz zorunludur. IMEI kaydı yapılmadığı takdirde yasal işlem başlatılır ve cihaz iletişime kapatılır. IMEI kayıt ödemesini tamamlamak için genellikle şu adımlar izlenir:

e-Devlet hesabınıza T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

“Kayıtlı Cihazlarım ve Kayıt Hakkı Sorgulama” bölümüne girin ve “IMEI Kaydet” seçeneğini seçin.

“Devam Et” butonuna bastıktan sonra kayıt hakkınızın bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Kendi adınıza ya da çocuğunuz adına kayıt yapmak için uygun alternatifi işaretleyin.

IMEI numarasını girerek gerekli alanları doldurun.

Yurda giriş belgesi bilgilerini ekleyerek işlemi sürdürün.

Kayıt bilgilerini gözden geçirin ve vergi ödeme aşamasına ilerleyin.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’ni seçerek ödemenizi gerçekleştirin.

Ödeme onaylandıktan sonra e-Devlet üzerinden işlemi kontrol edin.

Kayıt tamamlandığında “IMEI Numarası Kayıtlı” ibaresi görüntülenecektir.