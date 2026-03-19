Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yürüyüş tarzınız duygularınızı ele veriyor: Kollarınızı nasıl salladığınıza dikkat edin

İnsanların yürürken ellerini ve bacaklarını hareket ettirme biçimlerinin, içsel duygu durumları hakkında önemli ipuçları taşıdığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar.

GİRİŞ:
19.03.2026
09:43
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 09:46

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni araştırmaya göre, bir kişinin yürürken kollarını ve bacaklarını hareket ettirme şekli o an ne hissettiğine dair ipuçları barındırıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, bir kişinin yürürken kollarını ve bacaklarını hareket ettirme şekli, o an hissettiği duygular hakkında ipuçları veriyor.
İnsanlar, çevrelerindeki kişilerin içsel duygu durumlarını anlamak için kaş, göz, ağızdaki mikro ifadeler ve vücut duruşu gibi çeşitli işaretlerden yararlanıyor.
Belirli hareket kalıplarının farklı duyguları tam olarak nasıl yansıttığı gizemini koruyordu ancak bu yeni çalışma, insanların kollarını ve bacaklarını sallama şeklinin belirli duygularla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
Yapılan deneylerde, katılımcıların koordine hareket kalıplarını içeren videoları değerlendirerek aktörlerin duygu durumunu (öfke, mutluluk, korku veya üzüntü) tesadüf ihtimalinden çok daha iyi bir seviyede anlama yeteneği gösterdiği saptandı.
Araştırmacılar, daha büyük kol hareketlerinin öfkeyle, azalmış hareketlerin ise üzüntüyle ilişkilendirildiğini ifade ediyor.
The Independent'in aktardığına göre insanlar, çevrelerindeki kişilerin içsel duygu durumlarını anlayabilmek için çeşitli işaretlerden yararlanıyor. Bunlar arasında mutluluk, öfke, korku, üzüntü ve şaşkınlık gibi duyguları ele veren kaş, göz ve ağızdaki mikro ifadeler yer alıyor.

Bir kişinin vücut dilindeki açık veya kapalı duruş değişiklikleri de kişinin ilgi duyup duymadığını veya stresli hissedip hissetmediğini gösterebiliyor.

YÜRÜYÜŞ TARZI VE DUYGULAR ARASINDAKİ BAĞLANTI ÇÖZÜLDÜ

Günlük yaşantımızda bu tür ipuçları birinin ruh halini anlamaya yardımcı olsa da, belirli hareket kalıplarının farklı duyguları tam olarak nasıl yansıttığı gizemini koruyordu. Araştırmacılar, insanların kollarını ve bacaklarını sallama şeklinin belirli duygularla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan yeni çalışmada bilim insanları, yürüyüşteki hareket kalıplarını tanımlamayı ve bunların duygu tanımayı nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçladı.

DENEYLER SONUCUNDA DUYGU TAHMİNLERİ DOĞRULANDI

Yapılan deneylerde, katılımcıların bir videodan birinin duygularını tahmin edebildikleri saptandı. Eğitimli aktörlerin yer aldığı bir deneyde, katılımcılar koordine hareket kalıplarını içeren videoları değerlendirerek aktörlerin duygu durumunu çıkarsadı.

Aktörlere, kısa bir mesafe yürümeden önce öfke, mutluluk, korku veya üzüntü uyandıran kişisel yaşam olaylarını hatırlamaları talimatı verildi. Aktörler ayrıca, bilim insanlarının nokta ışıklı videolar oluşturmasına olanak tanıyan yansıtıcı işaretleyiciler taktı.

Başka bir deneyde ise katılımcıların yürüyüşleri öfkeli, üzgün ve korkulu durumları andıracak şekilde duygulara göre değiştirildi. Araştırmacılar, insanların duygu yargılarının tahmin edilen yönde önemli ölçüde değiştiğini tespit etti.

Çalışmaya göre katılımcılar, aktörlerin duygularını tesadüf ihtimalinden çok daha iyi bir seviyede anlama yeteneği gösterdi.

KOL HAREKETLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ ÖFKEYE İŞARET EDİYOR

Araştırmacılar, daha büyük kol hareketlerinin öfkeyle, azalmış hareketlerin ise üzüntüyle ilişkilendirildiğini ifade ediyor. Elde edilen veriler, belirli hareket kalıplarının duygu tanımayı bağımsız olarak etkileyebileceğini gösteriyor.

