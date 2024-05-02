Yüzde 100 yerli ve elektrikli: Mini araç 'Mango Car' tanıtıldı

02 May 2024 17:21 - Güncelleme : 02 May 2024 17:29

Ankara bu hafta yerli teknoloji ve ulaşım sektöründeki en son gelişmelerle dikkatleri üzerine çekti. Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi, 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirve, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla gerçekleşti ve yüzde 100 yerli ve elektrikli olan "MANGO CAR" adlı aracın tanıtımı büyük ilgi gördü.

"MANGO CAR", içerisinde bulunan özel "Trafik Kontrol Merkezi" yazılımıyla donatılmış durumda. Bu yazılım, sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

TRAFİK YÖNETİM MERKEZİ İLE HABERLEŞEBİLİYOR

"Mango Car"ı üreten ISSD Firması'nın Genel Müdür Yardımcısı Berkcan Oğuz, aracın yüzde yüz yerli olduğunu ifade ederek, "Araç bizim tarafımızdan üretilen bir araç. Bununla beraber buradaki katma değerlerden bir tanesi de aracın içerisindeki yazılım da bizim tarafımızdan yapılıyor. Bu yazılımın dünyadaki diğer yazılımlardan farkı trafik yönetim merkezi ile haberleşebilen bir yazılım olması" dedi.

"NEREDE EDS, BOŞ ŞARJ İSTASYONU VE PARK YERİ VAR BİLGİLENDİRİYOR"

Bu uygulamanın Türkiye'de ilk defa gerçekleştiğini söyleyen Oğuz, "Kavşaklara yaklaşırken kaç saniye sonra yeşil yanacağını sistem bildiği için, size bir hız öneriyor. Araçların ışıklara takılmaması için sürücülere hız önerisinde bulunuyor" dedi.

Şarj istasyonları ve park yerlerinin sistemlerinde kayıtlı olduğunu ve anlık olarak güncellendiğini vurgulayan Oğuz, "Nerede park yeri var nerede boş şarj istasyonu var bunları öğrenebiliyorsunuz" bilgisini verdi.

MANGO CAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ISSD Firması'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre, Mango Car tüketicilere şu temel özellikleri sunuyor: