Yüzlerce bitkinin ismi değişti! 'Caffra' gitti, 'Affra' geldi

23 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:53

Botanikçiler, ırkçı bir hakaretle ilişkili bir kelimeyi kaldırmak amacıyla 200'den fazla bitkinin adını değiştirme kararı aldı.

Telegraph'ın aktardığına göre, Uluslararası Botanik Kongresi kapsamında gerçekleştirilen ve 100'den fazla araştırmacının katıldığı altı günlük bir oturum sonucunda, "caffra" kelimesini içeren tüm bitki, mantar ve alg isimlerinin "affra" ile değiştirilmesine karar verildi.

CAFFRA KELİMESİ, SİYAHİLERİ AŞAĞILAMAK İÇİN KULLANILIYOR

"Caffra" kelimesi, siyahilere karşı kullanılan bir etnik hakaret olarak bilinmekte. Kongrenin yeni kararı doğrultusunda, bu kelimenin yerini Afrikalı kökenleri belirtmek için "affra" alacak. Bu değişiklikten etkilenecek 200'den fazla tür arasında kıyı mercan ağacı da bulunuyor ve bu ağaç artık "Erythrina affra" olarak adlandırılacak.

Yeni keşfedilen bitki, mantar ve alg türlerine verilen isimlerle ilgili olarak özel bir komite kararı da kabul edildi. Normalde yeni keşfedilen türlerin isimlerini, bilimsel literatürde ilk tanımlayan kişiler belirliyordu. Ancak artık verilen isimler, bir grup veya ırk için aşağılayıcı olduğu düşünülürse komite tarafından geçersiz kılınabilecek.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde bitki taksonomisti olan ve altı gün süren isimlendirme oturumuna başkanlık eden Sandra Knapp değişiklikleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Knapp, Observer'a verdiği demeçte, "Bu, botanikte ve diğer biyolojik bilimlerde gerçek bir sorun haline gelen bir konuyu ele almak için atılan muazzam bir ilk adım. Bu çok önemli bir başlangıç." diye konuştu.