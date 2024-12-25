Yüzyılın volkanik patlaması kapıda! Bilim insanları, "İnsanlık hazır değil" diyerek uyardı

25 Aralık 2024 16:22 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:22

Bilim insanları, bu yüzyılda büyük bir volkanik patlama yaşanma ihtimalinin altıda bir olduğunu ve insanlığın buna hazırlıksız olduğunu belirtiyor. Böyle bir patlama, Tambora Dağı'nın 1815'teki patlamasına benzer şekilde iklim kaosu, küresel soğuma, kıtlık ve hastalıklara yol açabilir.

Bilim insanları, dünyanın bu yüzyılda büyük bir volkanik patlama​ yaşama ihtimalinin altıda bir olduğu ve "insanlığın bunu ele almak için hiçbir planı olmadığı" uyarısında bulundu. İklim Profesörü Dr. Markus Stoffel'e göre böyle bir olay, 1815'te Endonezya​'daki Tambora Dağı'nın patlamasına benzer bir "iklim kaosunu" tetikleyebilir.

Bu patlamada atmosfere 24 mil küp gaz, toz ve kaya salınmış ve küresel sıcaklıkların düşmesine neden oldu. Ekinler mahvoldu, kıtlık yayıldı, hastalıklar arttı ve on binlerce insan öldü.

1815'TEKİ PATLAMADAN BİLE DAHA KÖTÜ ETKİLERİ OLABİLİR

Tambora patlamasının ardından yaşanan "Yazsız Yıl"ın aksine, 21. yüzyıldaki bir mega-volkanın, fosil yakıtlara olan insan bağımlılığının zaten neden olduğu bozulmaları daha da artıracağı tahmin ediliyor. Jeoloji bilimci Dr. Michael Rampino, "Etkiler 1815'tekinden bile daha kötü olabilir. Dünya şu anda daha istikrarsız bir durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Son yüzyılda salınan sera gazları, böyle bir patlamanın ardından yaşanacak soğumayı daha da şiddetlendirebilir. Volkanolog Dr. Thomas Aubry'nin araştırmaları, daha sıcak ve daha çalkantılı bir atmosferin sülfür dioksit gazını ve onun oluşturduğu soğutucu sülfat aerosollerini daha hızlı yayacağını, böylece soğuma etkisini yoğunlaştıracağını öne sürüyor.

Güneş ışığını yansıtan bu havadaki bileşiklerin daha geniş bir alana yayılması, çarpışma ve kümelenme olasılıklarını azaltarak daha etkili hale getirecek. Cambridge'de çalışan atmosfer bilimci Dr. Anja Schmidt, "Bu küçük ve parlak parçacıkların boyutunda bir tür 'tatlı nokta' vardır. Bu boyut aralığında, güneş ışığını geri yansıtma konusunda çok verimlidirler" dedi.

Dr. Thomas Aubry, "Bunun yüzey soğumasını yüzde 15 oranında artıracağını düşünüyoruz" dedi. Ancak Cenevre Üniversitesi'nden Dr. Stoffel, CNN'e verdiği demeçte, "Rahatsız edici belirsizlikler mevcut. Ne olabileceğine dair fikir edinmeye daha yeni başlıyoruz" dedi.

Stoffel, daha eski volkanlar söz konusu olduğunda, "elimizde çok zayıf veriler var" diyerek, bunların etkilerinin bir modelini yeniden oluşturmayı daha zor hale getirdiğini açıkladı. Bunu telafi etmek için iklim bilimciler, jeologlar ve diğer araştırmacılar, buz çekirdekleri içinde zaman içinde donmuş ve eski ağaç halkalarına gömülmüş atmosferik verileri bir araya getiriyor.