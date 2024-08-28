Z kuşağı bunu da başardı! Klavye kullanımı yavaş yavaş tarihe karışıyor

28 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:40

Ekranlara adeta "yapışmış" bir kuşak olarak nitelendirilen Z kuşağının teknolojiye olan hakimiyeti yeni bir endişe kaynağı haline geldi. Son yıllarda akıllı telefonlar ve tabletler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yerini alırken, bu durum Z kuşağı için büyük bir eksikliği beraberinde getiriyor.

Son 25 yılda klavyeyle yazma kurslarına katılan gençlerin sayısı büyük ölçüde azaldı. Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre, bu durum klavye dersleri veren okulların sayısındaki azalmadan kaynaklanıyor olabilir.

Z KUŞAĞI, BİLGİSAYAR KLAVYESİYLE YAZMAK İSTEMİYOR

Utah merkezli bir şirket olan ve öğrencilerin çalışmalarını yükleyebilecekleri platformlar üreten Instructure, mayıs ayında gönderilen ödevlerin yüzde 39'unun bilgisayar yerine çevrim içi bir cihazda yazıldığını tespit etti.

Instructure'ın baş eğitim yetkilisi Melissa Loble, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, öğrencilerin, işlerini mobil cihazlarda yapmak istediklerini belirterek, "Öğretimi ve öğrenmeyi çok farklı bir şekilde deneyimleyen iki kuşağımız var. Bu benim için endişe verici." diye konuştu.

Yazma hızının en büyük belirleyicilerinden biri, yazma süresidir. Bilgisayar kullanımındaki azalma, yazma hızını da etkiliyor.

Örneğin 2019'da, Alto ve Cambridge üniversitelerinin 37 bin 000 katılımcıyla yaptığı çalışmada, akıllı telefon yazma hızlarının bilgisayar hızlarına yetiştiği ve telefonlar ile bilgisayar hızları arasındaki 'yazma farkının' sadece yüzde 25 olduğu tespit edildi.

Ortalama yazma hızı telefonlarda dakikada 38 kelime iken, standart QWERTY klavyede yaklaşık 52 kelime olarak ölçüldü. Bu fark, telefonda 40'lı yaşlardaki katılımcılardan ortalama 10 wpm (kelime başına dakika) daha hızlı yazabilen 10-19 yaş aralığındaki katılımcılar arasında daha da küçüktü.

Katılımcıların günde ortalama 6 saatlerini mobil cihazlarında geçirdikleri göz önüne alındığında bu hız artışı şaşırtıcı değil. Öte yandan çalışma tek başına bilgisayarda yazma becerisinin düştüğünü göstermiyor ancak Z kuşağı arasında klavyede yazım hızının azaldığına işaret ediyor.