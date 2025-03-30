Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Zamanda yolculuk gerçekmiş! Bilim insanları açıkladı: Siz de 'zaman yolcusu' olabilirsiniz

Zaman yolculuğu artık sadece bilim kurgu filmlerinde değil. Fizikçiler, Einstein'ın teorilerini doğrulayan deneylerle zamanın gerçekten bükülebileceğini kanıtladı. Üstelik farkında olmasanız da aslında siz de zaman yolcusu olabilirsiniz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 15:07

Kulağa sıradan bir bilim kurgu gibi gelse de, fizikçiler artık zaman yolculuğunun gerçekten mümkün olduğuna inanıyor. Hatta bilim insanları, bazı kişilerin bunu halihazırda gerçekleştirdiğini bile söylüyor. Ancak işin arka planı, tam olarak düşündüğünüz gibi değil.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; zaman yolculuğunun mümkün olduğunu öğrendiğinizde geçmişe gidebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira uzmanlar, gerçek zaman yolculuğunun filmlerde gördüğümüz gibi olmadığını belirtiyor.

ZAMANDA YOLCULUK NASIL MÜMKÜN OLDU?

Dünya üzerinde, hepimiz zamanı saniyede bir saniye hızla deneyimliyoruz. Bununla birlikte Einstein'ın genel görelilik teorisi sayesinde, bu hızdan daha hızlı bir şekilde zaman içinde yolculuk etmek mümkün. Bir kişi ne kadar hızlı hareket ederse, zamanda o kadar hızlı ileriye doğru seyahat edebilir. Işık hızına yaklaştıkça dakikalar içinde yüzyılları atlamak bile teorik olarak imkansız değil.

Bu etki düşük hızlarda çok belirgin olmasa da, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotların hepsinin geleceğe sıçrayan birer "zaman yolcusu" olduğu anlamına geliyor.

ZAMAN YOLCULUĞU NEDİR?

Terminator gibi filmlerde zaman yolculuğu, bir makineye girip geçmişe veya geleceğe tamamen farklı bir zamana ve mekana ışınlanmak olarak tasvir ediliyor. Ancak gerçek zaman yolculuğu, bir zaman çizgisinde bir noktadan diğerine atlamakla ilgili değil. NASA'ya göre, zaman yolculuğu saniyede bir saniyeden daha hızlı bir şekilde zaman içinde ilerlemektir.

Kulağa imkansız gelse de, NASA bunun aslında mümkün olduğunu söylüyor. Aslında, hepimiz bulunduğumuz yer ve hareket hızımıza bağlı olarak farklı hızlarda zaman içinde ilerliyoruz. Bu da, zaman yolcularının her gün çevremizde olabileceği ve hatta sizin de bir zaman yolcusu olabileceğiniz anlamına geliyor.

ZAMANDA İLERİYE NASIL SEYAHAT EDİLİR?

Albert Einstein 1915 yılında Berlin'deki Prusya Bilimler Akademisi'nde genel görelilik teorisini sundu ve zaman yolculuğunun mümkün olduğunu kanıtladı. Einstein'ın teorileri bu tür bir zaman yolculuğunun sadece mümkün değil, aynı zamanda oldukça yaygın olduğunu gösteriyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Filozof ve Zaman Yolculuğu Uzmanı Dr. Alasdair Richmond, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Einstein bize, çevrenizde zamanın ne kadar hızlı geçtiğinin hızınıza bağlı olarak değiştiğini öğretti" dedi. Esasen bu, ne kadar hızlı seyahat ederseniz, zamanı o kadar yavaş deneyimlediğiniz anlamına gelir.

Örneğin bir uçakta veya trende seyahat ederken, hareketsiz duran bir kişiye kıyasla zamanı biraz daha yavaş deneyimlersiniz. Yapılan deneyler de bunu doğruladı.

1971 yılında Joseph Hafele ve Richard Keating adlı iki bilim insanı, Einstein'ın teorisini Dünya'da zaman genişlemesi oluşturarak kanıtlamak üzere yola çıktı. İki son derece hassas atom saati kullanan bilim insanları, bu saatleri dünya çapında seyahat edecek ticari uçaklara yerleştirdi.

Bir saat doğuya, Dünya'nın dönüş yönünde hareket etti ve bu sayede yerdeki saate göre daha hızlı hareket etti. Diğer saat ise batıya, Dünya'nın dönüşünün ters yönünde hareket etti ve yere göre daha yavaştı.. Daha sonra her iki saat, yerde hareketsiz kalan üçüncü bir saatle karşılaştırıldı.

Genel görelilik teorisinin öngördüğü gibi: doğuya giden saat, 59 nanosaniye kaybetti, batıya giden saat ise 237 nanosaniye kazandı.

ZAMAN YOLCULARI VAR MI?

Bu teoriye göre, yüksek hızda hareket ederek çok zaman geçiren herkes bir zaman yolcusu oluyor. UUİ'deki astronotlar Dünya etrafında 28,100 kmph gibi hafif bir zaman yolculuğu deneyimlemeye yetecek hızlarda seyahat ediyor. Örneğin NASA astronotu Scott Kelly istasyonda 520 gün geçirdi ve bunun sonucunda Dünya'da kalan tek yumurta ikizi Mark Kelly'den biraz daha yavaş yaşlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone mini defteri kapatıldı: Apple'dan küçük telefon bekleyenlere kötü haber
NASA'dan bir ilk: Neptün'deki ışık hareketleri görüntülendi! Gök bilimciler resmen şoke oldu

Sıkça Sorulan Sorular

Geçmişe zaman yolculuğu yapılabilir mi?
Şu anki bilimsel verilere göre geçmişe zaman yolculuğu yapmak mümkün değildir.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.