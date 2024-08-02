Zekanız kan grubunuzda gizli! A, B, AB ve 0'ın gizemleri

02 Ağustos 2024 16:06 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:10

Kan grubu, bireylerin kanındaki belirli antijenlerin varlığına göre sınıflandırılan bir biyolojik özellik olup, kan nakilleri ve organ nakilleri gibi tıbbi prosedürlerde büyük önem taşıyor. Çünkü uyumsuz gruplar arasında nakil yapılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

"AB0" ve "Rh" olmak üzere iki ana sistem altında sınıflandırılan kan gruplarıyla ilgili yapılan yeni bir araştırmada, bu özelliklerin kişilik ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Japonya'da yapılan araştırmaya göre her bir kan grubu belirli olumlu ve olumsuz özellikler taşıyor.

KAN GRUBUNUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEDİĞİ TEORİ: KETSUEKİ GATA

Ketsueki-gata teorisi, Japonya'da popüler olan ve bireyin kan grubunun kişilik özelliklerini, davranışlarını ve uyumunu etkilediğini öne sürüyor. Bu teori, kan grupları ile insanların karakterleri arasında bir bağlantı bulunduğunu iddia ediyor.

Terim 1930'lardan bu yana, her kan grubunun o kan grubuna sahip kişinin kişiliğini yansıttığını iddia eden bir makale yayımlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde popülerlik kazandı.

KAN GRUPLARI DAĞILIMI NEYE GÖRE YAPILIR?

Dört ana kan grubu olan A, B, 0 ve AB, antijenlerine göre birbirlerinden ayrılıyor. Antijenler kırmızı kan hücresinin yüzeyinde bulunur ve bağışıklık sisteminizin ne kadar etkili çalıştığını açıklamaya yardımcı olur.

Japonya'da ketsueki-gata teorisine inanış oranı çok fazla olduğundan insanların birbirlerinin kan gruplarını sormayı çok sevdiklerini bilmek sizi şaşırtabilir. Hatta Japonlar bu bilgiyi, bir çalışanın potansiyelini ve evlenecek iki kişinin uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için bile kullanıyor.

India Times sitesinin aktardığına göre, kan grubu kişilik testinin henüz bilimsel bir dayanağı olmamasına rağmen, birçok insan bunun kesinlikle doğru olduğuna inanıyor. Peki Furukawa'nın teorisine göre hangi kan grubu hangi özelliklere sahip?

A KAN GRUBU: HASSAS VE TUTKULU

A kan grubuna sahip insanlar hassas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidirler. Çok sabırlıdırlar, sadıktırlar ve barışı severler ve bu nedenle kimseyle kavga etmekten hoşlanmazlar. Ancak bazen de aşırı hassas olurlar. Toplum tarafından konulan kuralları çiğnemekten hoşlanmazlar ve görgü kurallarına ve sosyal standartlara önem verirler.

Bu insanlar karar vermek için zaman ayırırlar ve hayatın her alanında çok düzenlidirler ancak çoklu görev yapamazlar. Her şeyin düzenli, temiz ve doğru yerde olmasını isterler, bu nedenle OKB'li birçok kişinin A kan grubuna girdiğine inanılır.

A kan grubuna sahip kişiler ayrıca kolayca strese girerler ve bu nedenle yüksek düzeyde kortizol (stres) hormonuna sahiptirler.

- Ortak kişilik özellikleri: Nazik, utangaç, özenli, inatçı, kibar, gergin, güvenilir, aşırı hassas, mükemmeliyetçi, sorumlu, çekingen, endişeli, sakin ve çekingen.

- En iyi kişilik özellikleri: Sadık, mükemmeliyetçi, düzenli ve tutarlı.

- Kötü kişilik özellikleri: Takıntılı, aşırı hassas, kötümser, inatçı, kolay strese giren ve titiz.

B KAN GRUBU: GÜÇLÜ VE KARARLI

B kan grubuna sahip kişiler başkalarına karşı düşünceli ve empatiktir ve iyi ve güvenilir arkadaşlar edinirler. Aynı zamanda bencillik ve zaman zaman iş birliği yapmama gibi olumsuz kişilik özellikleri nedeniyle çok fazla ayrımcılığa maruz kalırlar. Toplum, iyi yönleri de olmasına rağmen B kan grubuna sahip kişilerin olumsuz yönlerine de odaklanır. Bunun bir sonucu olarak, yalnız olma eğilimindedirler.

- Olumlu kişilik özellikleri: Meraklı, güçlü, rahat, ürekten, maceracı, tutkulu, neşeli, aktif ve dışa dönük.

- Olumsuz kişilik özellikleri: Düzensiz, bencil, affetmeyen, iş birliği yapmayan, sorumsuz ve öngörülemez.

AB KAN GRUBU: KARMAŞIK

AB kan grubuna sahip kişiler, tıpkı kan grupları gibi A ve B kişilik tiplerinin bir karışımıdır. Bu insanlar karmaşıktır ve A tipi gibi utangaç ve B tipi gibi dışa dönük olmak gibi ikili kişiliklere sahip olabilirler.

Gerçek kişiliklerini yabancılardan saklamaya çalışırlar, böylece çoğu kişinin karma bir kişilik olduklarına inanmasına neden olurlar. Bu insanları iyice tanıyana kadar deşifre etmek zordur. Ayrıca AB, dünyadaki en nadir kan grubu olarak da biliniyor.

Büyüleyicidirler ve kolayca arkadaş edinirler. İçlerinden sadece biri AB kan grubundan olsa bile bir arkadaş grubunda asla sıkıcı bir an olmayacaktır. Ancak stresle başa çıkma konusunda zayıftırlar.

AB insanları başkalarıyla ilgilenirken çok dikkatli ve empatiktir. Bu kişiler aynı zamanda olağanüstü analitik ve mantıksal becerilere sahiptir.

- İyi kişilik özellikleri: Büyüleyici, kontrollü, soğukkanlı, hayal peşinde koşan, sevecen, rasyonel, güvenilir, uyumlu ve üretken.

- Olumsuz kişilik özellikleri: Karmaşık, savunmasız, sorumsuz, benmerkezci, unutkan, affetmeyen ve eleştirel.

0 KAN GRUBU: CESUR VE DIŞA DÖNÜK

0 kan grubuna sahip kişiler cesur, dışa dönük ve iş bitiricidir. Kendileri için yüksek standartlar belirleme alışkanlıkları vardır ve bu standartlara ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar.

Bu insanlar mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir ve küçük şeyler onları rahatsız etmez. Bu da diğer insanlara, özellikle de A tipine bencil görünmelerine neden olur.

Cömert, iyi kalpli ve sevgi doludurlar. Değişikliklere iyi uyum sağlarlar. Dirençli ve esnektirler ve zor durumlarda diğer kan gruplarından daha iyisini yapabilirler.

- Olumlu kişilik özellikleri: Liderlik, rahatlık, olumlu bakış açısı, kendine güvenen, sakin, dışa dönük, temkinli, sadık, barışçıl, tutkulu, bağımsız, güvenilir, kaygısız, trend belirleyici ve sadık.

Japonlar 0 kan grubuna sahip kişileri güçlü ve dayanıklı oldukları için savaşçı olarak adlandırırlar. Bu insanlar dürüsttür ve gerçeği saklayan insanlardan nefret ederler.

Olumsuz kişilik özellikleri: Kıskanç, acımasız, kaba, dakik olmayan, duyarsız, soğuk, öngörülemez, benmerkezci ve kibirli.