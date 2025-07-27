Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Zengin oyuncağıydı artık herkes alabiliyor: Ucuz insansı robotlar piyasaya sunuldu

Yüksek fiyatlarıyla yalnızca dev şirketlerin ya da milyonerlerin erişebildiği insansı robotlar geride kaldı. Artık çok daha uygun fiyata satılan ve hobi amaçlı tercih edebileceğiniz robotlar piyasaya sunuluyor. Bu modellerden bir tanesi olan Unitree R1 tanıtıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 15:21

Yıllardır bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, gerçekte yüksek fiyatı hasebiyle genellikle büyük şirketlerin ve zenginlerin erişebildiği teknolojisi artık yavaş yavaş ucuzladı ve nispeten düşük gelirli kullanıcılar için ulaşılabilir hale gelmeye başladı.

Çin merkezli Unitree Robotics, yaklaşık 5.900 ABD doları (ortalama 240 bin TL) satışa sunduğu yeni insansı robotu R1 ile bu teknolojinin yaygınlaşması açısından önemli bir adım atmış oldu. Peki Unitree Robotics R1 özellikleri ile neler sunuyor? İşte tüm detaylar.

Zengin oyuncağıydı artık herkes alabiliyor: Ucuz insansı robotlar piyasaya sunuldu

ON BİNLERCE DOLARLIK ROBOTLARIN YAPABİLDİĞİ ÖZELLİKLERE SAHİP

"Spor için doğdu" sloganıyla tanıtılan R1, sahip olduğu 26 eklem noktası sayesinde takla atabiliyor, yokuş aşağı koşabiliyor ve yere düştüğünde hızla ayağa kalkabiliyor. Bu tür gelişmiş fiziksel hareket kabiliyetleri, bugüne dek on binlerce hatta yüz binlerce dolar seviyesindeki robotlarda görülebiliyordu.

Zengin oyuncağıydı artık herkes alabiliyor: Ucuz insansı robotlar piyasaya sunuldu

Interesting Engineering'in haberine göre Unitree, R1 modelini özellikle bireysel geliştiriciler ve erken aşama araştırma ekipleri için tasarlamış. Hobi düzeyinin ötesinde ciddi bir donanım sunan R1, örneğin bir yazılım geliştirmek isteyen bireyler için büyük bir fırsat niteliğinde.

Zengin oyuncağıydı artık herkes alabiliyor: Ucuz insansı robotlar piyasaya sunuldu

Şirketin önceki modelleri olan G1 (13.800 dolar) ve H1 (90.800 dolar) gibi daha büyük robotlar hâlihazırda Nio ve Geely gibi dev elektrikli otomobil üreticilerinin üretim hatlarında kullanılıyor. Ancak R1, profesyonel sistemlerin yazılım altyapısını çok daha uygun fiyatla sunarak, meraklısına aynı sistemi deneyimleme şansı veriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi: Yılda 25 milyon dolar tasarruf!
Artık altın madeni aramaya gerek yok: Cıvayı altına çevirdiler

Sıkça Sorulan Sorular

Unitree R1 ne kadar ve kimler için uygun?
Unitree R1'in satış fiyatı 5.900 dolar (yaklaşık 240 bin TL). Robot, özellikle bireysel geliştiriciler, erken aşama araştırma ekipleri ve robotik yazılıma ilgi duyan teknoloji meraklıları için tasarlandı.
ETİKETLER
#insansı robot
#robotik
#yapay-zeka
#R1
#Unitree Robotics
#Bilişim Teknolojileri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.