Zengin oyuncağıydı artık herkes alabiliyor: Ucuz insansı robotlar piyasaya sunuldu

Yıllardır bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, gerçekte yüksek fiyatı hasebiyle genellikle büyük şirketlerin ve zenginlerin erişebildiği insansı robot teknolojisi artık yavaş yavaş ucuzladı ve nispeten düşük gelirli kullanıcılar için ulaşılabilir hale gelmeye başladı.

Çin merkezli Unitree Robotics, yaklaşık 5.900 ABD doları (ortalama 240 bin TL) satışa sunduğu yeni insansı robotu R1 ile bu teknolojinin yaygınlaşması açısından önemli bir adım atmış oldu. Peki Unitree Robotics R1 özellikleri ile neler sunuyor? İşte tüm detaylar.

ON BİNLERCE DOLARLIK ROBOTLARIN YAPABİLDİĞİ ÖZELLİKLERE SAHİP

"Spor için doğdu" sloganıyla tanıtılan R1, sahip olduğu 26 eklem noktası sayesinde takla atabiliyor, yokuş aşağı koşabiliyor ve yere düştüğünde hızla ayağa kalkabiliyor. Bu tür gelişmiş fiziksel hareket kabiliyetleri, bugüne dek on binlerce hatta yüz binlerce dolar seviyesindeki robotlarda görülebiliyordu.

Interesting Engineering'in haberine göre Unitree, R1 modelini özellikle bireysel geliştiriciler ve erken aşama araştırma ekipleri için tasarlamış. Hobi düzeyinin ötesinde ciddi bir donanım sunan R1, örneğin robotik bir yazılım geliştirmek isteyen bireyler için büyük bir fırsat niteliğinde.

Şirketin önceki modelleri olan G1 (13.800 dolar) ve H1 (90.800 dolar) gibi daha büyük robotlar hâlihazırda Nio ve Geely gibi dev elektrikli otomobil üreticilerinin üretim hatlarında kullanılıyor. Ancak R1, profesyonel sistemlerin yazılım altyapısını çok daha uygun fiyatla sunarak, meraklısına aynı sistemi deneyimleme şansı veriyor.