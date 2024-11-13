Zor günler geçiren Volkswagen'den elektrikli araç hamlesi: 5,8 milyar dolarlık yatırımını duyurdu

13 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:37

Volkswagen, finansal zorluklarına rağmen elektrikli araç alanında büyüme hedefiyle ABD'li Rivian ile "Rivian and VW Group Technology, LLC" adında bir ortak girişim kurarak 5,8 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ortak girişim, her iki şirketin mühendis ve yazılım ekiplerini bir araya getirerek Kaliforniya’daki merkezinde çalışmalarına başlayacak ve Kuzey Amerika ile Avrupa’da yeni tesisler kurmayı planlıyor.

Volkswagen'den sonra bir dünya devinin daha geleceği tehlikede: Günlük 1,8 milyon dolar zarar ediyor

Volkswagen'den sonra bir dünya devinin daha geleceği tehlikede: Günlük 1,8 milyon dolar zarar ediyor

Volkswagen, finansal olarak oldukça zor günler geçirse de yeni yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Rivian'a 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyuran şirket, bu yatırımı 5,8 milyar dolara yükseltirken "Rivian and VW Group Technology, LLC" adlı yeni ortak girişim kuruldu.

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Rivian and VW Group Technology, LLC girişimini Rivian Yazılım Şefi Wassym Bensaid ve VW Group Baş Teknoloji Mühendisi Carsten Helbing birlikte yönetecek. Ekipler başlangıçta Kaliforniya'nın Palo Alto şehrinde çalışacak ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da üç başka tesis daha kurulacak. Her iki şirketten geliştiriciler ve mühendisler yeni girişimin saflarını dolduracak.

Anlaşmanın bir parçası olarak Rivian, Palo Alto'daki ofiste sınırlı sayıda gazeteciye prototip bir araç gösterdi. Bloomberg'e göre araç, ortak girişimin mühendislik ekibi tarafından 12 haftalık bir süre içinde oluşturulan Rivian yazılımına sahip bir Volkswagen test arabasıydı.

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VW Grup CEO'su Oliver Blume, yaptığı açıklamada, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Rivian'ın VW'den ilk etapta 1 milyar dolar kredi alacağını söyledi. Ortağına birkaç yıl içinde 3,5 milyon dolarlık ek bir kredi daha sunacaklarını belirten Blume, Rivian'dan ise 1,3 milyar dolarlık hisse alacaklarını sözlerine ekledi.

Bu arada VW, elektrikli araçlar konusunda kendi mücadelesini veriyor. Şirketin plug-in modelleri iyi satıyor, ancak Kuzey Amerika'daki pazar payı daralıyor. Şirketin mali sıkıntıları bu yıl zirveye ulaşmaya başladı ve Almanya'daki fabrikalarından en az üçünü kapatmaya ve kalan fabrikalarını küçültmeye zorladı.

Yeni girişim her iki şirket için de umut vaat ediyor. VW, Rivian'ın otomobil üretimine yönelik yazılım öncelikli yaklaşımına erişebilecek ve bu da uzaktan güncelleme alabilen daha fazla yazılım tanımlı araç geliştirme yarışında daha iyi rekabet etmesine yardımcı olacak; Rivian ise ileride daha belirsiz bir ekonomik ortamda hayatta kalmasına yardımcı olacak çok ihtiyaç duyulan bir finansal can simidi alacak.