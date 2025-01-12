Zuckerberg yapay zekanın tamamen bitireceği mesleği açıkladı! Hem de 2025 içinde

12 Ocak 2025 14:21 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:28

Yapay zeka birçok mesleğin sonunu getirmeye devam ediyor. Bu kez Facebook ve Whatsapp gibi devleri bünyesinde barındıran Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, 2025 yılında sonu gelmesini beklediği mesleği açıkladı.

Yapay zeka, hayatımızın her alanına nüfuz etmeye devam ederken iş dünyasında da büyük bir dönüşüme imza atıyor. Yapay zeka gösterdiği gelişimle hemen hemen her gün yeni bir mesleği tehdit etmeye başladı. Özellikle hizmet, üretim ve bilişim sektörlerindeki işlerin büyük bir kısmının, önümüzdeki yıllarda yapay zeka tarafından tarihe karıştırılacağı tahmin ediliyor. Yapay zekanın tehdit ettiği son mesleği ise Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi dünya devi şirketleri çatısı altında toplayan Meta​'nın sahibi Mark Zuckerberg'den geldi.

"YAZILIMCILIK ARTIK BİR MESLEK DEĞİL"

Ünlü Blogger Joe Rogan'ın podcast sayfasına röportaj veren Zuckerberg, "Yazılımcılık artık bir meslek değil" ifadesini kullandı. Zuckerberg açıklamasında, "Muhtemelen 2025'te Meta ve diğer şirketler, orta düzey bir mühendis kadar iyi kod yazabilen bir yapay zekaya sahip olacak. Yakın gelecekte çoğu kodumuzu; buna yapay zeka modellerimiz de dahil, yapay zeka yazıyor olacak" diye konuştu.