Freni patlayan hafriyat kamyonu can aldı: Kaza anı kamerada!

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye şelalesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. H.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu freni patlayınca yol kenarındaki seramik yapılan iş yerine çarptı. Ardından kamyon uçurumdan yuvarlanarak bölgede bulunan güvenlik kulübesini biçti.

Kazada sürücü ile kulübede bulunan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralandı. Yaralı sürücü ve Çakrak olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Güvenlik görevlisi Çakrak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kazada freni patlayan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak tozu dumana kattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafriyat kamyonunun hızla uçurumdan uçtuğu görüldü.