MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

15 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:38

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine operasyonlar düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri​'nin Gara​ ve Hakurk​'taki PKK​ hedeflerini yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: