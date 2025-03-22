Osman Sınav'a veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Yönetmen ve senarist Osman 69 yaşında hayatını kaybetti. Bugün Osman Sınav'ı anlatmak isteyen ünlü isimler AKM'ye akın etti. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu da Yusuf Ömer Sınav'ı gözyaşlarıyla teselli etti.