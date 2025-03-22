Osman Sınav'a veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

İstanbul
Yönetmen ve senarist Osman 69 yaşında hayatını kaybetti. Bugün Osman Sınav'ı anlatmak isteyen ünlü isimler AKM'ye akın etti. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu da Yusuf Ömer Sınav'ı gözyaşlarıyla teselli etti.
Hayatını kaybeden Osman Sınav için AKM'de anma töreni düzenlendi. Ünlü isimler Osman Sınav'ı anlatmak için AKM'ye akın ederken, konuşma yapan Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Yusuf Ömer Sınav'a ilk sarılan isim ise Kenan İmirzalıoğlu oldu.