Volkan Konak'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne alan Volkan Konak, konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ani vefatı sanat camiasını da büyük üzüntüye soktu. Volkan Konak'ın 25 Şubat'ta ekibinin yaptığı doğum günü sürpriziyle büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadığı anlar ortaya çıktı.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Konak'ın sahnede rahatsızlandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Volkan Konak'ın günler önce ekibinin yaptığı doğum günü kutlamasıyla yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.